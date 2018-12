Aneti v roko segel celo Zdenkin sin

33-letna Ljubljančanka nam je zaupala, kaj se ji je med bojem z Denisom pletlo po glavi in kako je nanjo vplival posnetek učiteljice in polsestre. V finalu je pokazala mehkejšo stran in se zaradi ganljivega videa tudi zjokala. Pred samim intervjujem pa je potarnala, da jo je igra z Denisom resnično utrudila: "Roka me boli, noge me bolijo pa sem športnica ... Res je bil težek boj."

Razočarala me je Simona. Mislila, da nočem več odnosov s to osebo. Res, da je bila le igra, ampak, da ti nenehno govori, da si njen idol, da v tebi vidi pozitivno osebo, potem pa vidiš, da te cel čas pljuva v izjavah, ti ob ljubi, da te bo dal za glav o, a iz tega nič. V zameno mi je dala za glavo največjega konkurenta. Potem pride do tega, da na izjavi reče, da ti najmanj privošči finale in te ravno ta dan povabi na pijačo.

Ja, res je, veliko smo bili skupaj. Mislim, da smo doživeli veliko stvari, hecali smo se, jaz in Denis sva se seveda tudi malo 'pikala'. Sicer pa mislim, da bom z Nikom in Frankom še v kontaktu, med tem ko z Denisom pa mislim, da ne več.

Malo sem bila še potrta zaradi posnetkov, ki so se pred tem predvajali. Torej, malo sem podoživljala svojo preteklost in nisem bila zbrana. Bilo je stresno, tremo sem imela, občinstvo je bilo glasno, palica je bila težka ...

Kako pa jez Zdenko? Kakšen odnos imata?

Zdenka do mene ni niti pristopila, niti pozdravila, sama pa vanjo ne bom rinila. Govorila sem z njenimi domačimi, tako s sinom kot z vnučko. Slikali so se z mano, mi čestitali in mi rekli, da sem vodila dobro igro. Ne vem. Če bo kdaj želela pristopiti, bo, če ne, pa ne.

Aha, njeni so se celo slikali s tabo?

Ja, sin je prišel k meni in mi povedal, da je Zdenka njegova mama. Rekla sem, da ja, smo se sprli, ampak da ima tudi njegova mama dolg jezik. Je to potrdil in dodal, da vseeno ni bilo prav od mene.

Ko so se Porotniki vrnili, so te takoj poslali nazaj v gozd. Kako si se počutila?

Takrat sem se počutila najbolje, ker so mi pomagali, da sem se umaknila, spočila, da sem se učila. Nič nisem imela proti.

Vmes si rekla, da te je Nik razočaral, ko ste bili v gozdu. Zakaj?

Nisem pričakovala takšnega odziva, ker sva vedno govorila, da je igra, da je hec ... Na koncu pa se je pritoževal, češ da nismo prišli sem zato, da bi se tukaj mučili. No, ni bil on edini, tudi Anna je bila takšna. Ne vem. Mislila sem, da so nekateri močnejši, bolj vzdržljivi.

Nik je vmes izjavil, da se je vse odvijalo tako, kot si si ti zamislila, da so sotekmovalci domov odhajali tako, kot si si ti zamislila. Si res takšen 'mastermind' za igro?

Tako kot so drugi meni metali polena pod noge, tako so oni odhajali ven. Tako kot sem napovedala, tako se je zgodilo. Ali sem res vodila igro ali sem samo dobro prebrala ljudi, pa ne vem. Mislim, da velikega vpliva na igro nisem mogla imeti, ker sem bila velikokrat tudi dekla, kar pomeni, da nisem mogla nikomur dati glasu. Bila pa sem iskrena in vedno povedala svoje mnenje. Mogoče je bila moja napaka, da sem imela vedno vse karte na mizi.

Najlepši in najhujši spomin s Kmetije?

Najlepši spomin je bil seveda obisk mojih otrok in to, da sem postala finalistka. Najhujši pa definitivno kreg z Zdenko in Denisom. Nisem imela podpore, nisem se imela kam umakniti.

To je zate že tretji šov, te lahko še kje pričakujemo?

Nimam načrtov, nimam namena, ampak nikoli ne reci nikoli.

Kako se ti zdi, da zdaj ljudje gledajo nate? Kakšne odzive dobivaš?

Zdaj po finalu ne dobivam nikakršnih kritik. Te sem dobivala le, ko je bil na televiziji spor z Zdenko. Takrat je bilo veliko grdih in grozilnih sporočil. Zdaj pa lahko rečem, da dobivam ogromno pozitivnih sporočil, gledalci me podpirajo, pravijo, da sem moralna zmagovalka. Mislim, da več kot to res ne rabim.

Kaj ti pomenita sporočili polsestre in učiteljice s posnetka na finalni oddaji?

Nisem mogla verjeti, da so stopili v stik z njima. Spraševala sem se, koga bodo dobili. Zelo so se potrudili, zelo so me presenetili. Z učiteljico Bredo bom tudi stopila v kontakt in jo vprašala, zakaj mi ni nič namignila. (smeh) Me je pa precej pretreslo, ampak to je vse igra, to je vse psihološko stanje. Mogoče je pa to dokaz, da morda pa le nisem tako močna oseba, da imam le srce in čustva.