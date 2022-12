Aneti življenje ne prizanaša, zadnji hud udarec je bila bolezen

Aneta je spregovorila o svojem otroštvu, ki zanjo ni bilo lahko. Življenje ji ne prizanaša, pred štirimi leti jo je postavilo pred nove težke preizkušnje in dejstvo, da bi se lahko uresničili njeni največji strahovi.

Aneta je ure pred nocojšnjo areno preživljala v hlevu, ki je bivališče grešnih kozlov in prvih dvobojevalcev, preden se ti preselijo v šotor. V samoti pa so se vrnili spomini na otroštvo, kar zanjo ni bilo lahko. Očeta je izgubila, ko je bila stara 5 let, življenje z mamo je bilo prepleteno z nasiljem. Aneta: "Jaz mislim, da je vso jezo in sovraštvo in vse, kar je gojila do mojega očeta, nekako stresala na mene, kot da sem jaz kriva, da sem prišla na ta svet. Ampak na to sem se navadila." Ker je v življenju imela samo njo, jo je najbolj prizadelo in zabolelo, ko ji je govorila: "Zdaj grem skočit v Ljubljanico in ne boš me več nikoli videla." Potem ko so v šoli opazili njene modrice, je nekaj časa živela v domu, a svoji mami ničesar ne zameri. Aneta: "Drugače ni znala, očitno ... Bilo je, kar je bilo. Še vseeno sem živa in zdrava. Mogoče pa ne bi bila tako močna, kot sem, če bi mi bilo vse z rožicami postlano. Tudi njej ni bilo in tudi ona je močna ženska." Ganjeno doda: "Mami, ponosna sem, da te imam, čeprav sem imela zelo hude trenutke. In hvala ti za vse."

icon-expand Aneta ni imela lahkega otroštva. FOTO: POP TV

Aneta je zelo mlada postala mati dveh otrok, v vzgojo pa vpleta tudi tisto, kar so jo naučile njene grenke izkušnje iz preteklosti. Aneta: "Zato svoja dva otroka učim, da se je treba pogovarjati, da je treba pohvaliti otroka, tudi takrat, ko nekaj ni najboljše, da je treba biti ponosen nanje." Sama je najbolj ponosna na to, da sta njena otroka samostojna, kar ji je uspelo doseči kot materi samohranilki. Aneta: "To je meni tista krona, ki sem si jo postavila na glavo, in si rečem: Zmogla sem, kljub vsemu sem zmogla."

icon-expand Vsaka težka preizkušnja jo naredi še močnejšo. FOTO: POP TV