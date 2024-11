Anja doživela tragično izgubo, a ostaja pozitivna in nasmejana

Tamaro je uspeh njene zaveznice ganil do solz, ganila pa jo je tudi njena življenjska zgodba. Tamara: "Anja je zelo močna oseba. Zelo nerada govori o svojem življenju. Ima zelo težko preteklost za seboj, ampak mislim, da jo je ravno to izoblikovalo, da je danes to, kar je." Anja je namreč v prometni nesreči izgubila svojega partnerja. Skupaj sta delala in živela v Avstriji, prometna nesreča pa se je zgodila, ko je želel obiskati družino v Bosni in Hercegovini. V njen objem se ni vrnil.