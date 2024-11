Anja je premagala Stanislava: V šoku sem

Marjana bi preskočila gozd in šla domov

Marjana Povše je družino vprašala, če bodo glasovali zanjo, saj si je želela domov. Tekmovalci tega niso hoteli in Anja Malešič je povedala, da ne bo poslušala neumnosti. Marjana se je pritožila: "Imaš kandidate, ki nočejo v areno, jaz pa, ki bi šla, mi pa ne date te možnosti." Nik: "50 dni smo tukaj, zdaj pa boste vi obupali." Marjana pa je pogrešala vnučka: "Kako bi preskočila tale gozd, pa bi bila že doma."

Anja premaga Stanislava

Stanislav in Anja sta se pomerila v tretjem dvoboju hlapca in dekle. V igri Hanojski stolp sta morala stolp prestaviti z leve na desno stran, pri čemer sta lahko naenkrat prestavila samo en del stolpa in nikoli večjega dela na manjšega. Družina ni smela pomagati dvobojevalcema, a je Tim kljub temu poskušal z namigi. Videti je bilo, da je Stanislav imel večje težave, Anji pa je šlo bolje od rok, pa čeprav je priznala: "Pojma nimam, kaj delam." Nik pa se je jezil na Tamaro in Tima: "Naj bo poštena tekma, vsak je tukaj zase. Vsak se tukaj zase bori, naj pokaže svoje znanje." Anji je na koncu uspelo premagati Stanislava: "V šoku sem, zato ker ponavadi izgubljam v mini dvobojih. Zelo sem vesela in po moje bom kar rabila nekaj časa, da dojamem." Tamara je bila ganjena: "Anja je človek, ki sama zase reče, da ji ne more uspeti, da ni za arene in, evo, dokazala je, da je zmagala."