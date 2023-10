Anja je premešala karte, Mateja je glava družine

Anja Malešič je za glavo družine imenovala Matejo Šereg, ta pa je Marcela Verbiča določila za delo v kuhinji, zato se je med tekmovalcema vnel prepir. Moški iz sosednje družine pa se niso mogli uskladiti glede tedenske naloge.

'Čudno jutro, čudni ljudje' Člani Nušine družine so se po zmagi pri tedenski nalogi zbudili v hiši in dobre volje. Družino Marcela Verbiča pa so jezile muhe in krava v hlevu, le Matejo Šereg je motilo nekaj drugega: "Čudno jutro, čudni ljudje. Do zdaj je bila vsaj zaradi Anje neka pozitiva in neka zafrkancija, zdaj pa še tega ni." Kristijan Kozole in Alen Ploj sta bila boljše volje, to pa zato, ker sta pristala v drugi družini. Alen je povedal, da stare prav nič ne pogreša, Kristijan pa je užival v družbi iskrenega tekmovalca. To je, kot je povedal, na posestvu redkost.

Mateja Šereg bo ta teden nosila klobuk glave družine v hlevu.

Glava je Mateja, Marcela pošlje v kuhinjo Anja Malešič je v video sporočilu vsakemu članu družine namenila nekaj spodbudnih besed, na koncu pa je za glavo družine določila Matejo Šereg, ki ima močen značaj in predstavlja veliko konkurenco. Prosila jo je, naj družino spravi v red in naj sedaj ona skriva čokoladni namaz in Pratiko pred Marcelom, kot je to prejšnji glava družine počel svoji družini. Mateja je povedala, da si želi dobrih odnosov s sosedi, Marcela pa je določila za kuhinjo, da bo imel več časa za razmislek in počitek. Zidali bodo Gospodarica Nada je glavama predala navodila za novo nalogo. Pripraviti bodo morali testenine in jušne zakuhe iz moke, ki so jo namleli. V Kmečkem listu bodo našli recepte in navodila, koliko testenin morajo narediti. Poleg tega morajo sezidati zunanji kamin, za katerega so dobili načrt. Nada je posebej opozorila, da sta obe nalogi vezani na čas sušenja. Nuša je bila prepričana, da so dobro pripravljeni, Gospodarica pa je opazila, da je Mateja imela kar štiri ušesa.

Besedni dvoboj med Marcelom in Matejo Družini sta se še isti dan lotili kamina, medtem pa so naraščale napetosti med Matejo Šereg in Marcelom Verbičem. Glava družine je vztrajala, naj bo v kuhinji, on pa ji je očital, da je nezrela in da naj manj govori in več dela. Mateja ga je nato spomnila na njegov žaljiv odnos do žensk. Sosedi so v nadaljevanju opazili, da glava največ dela, dekletom pa se je zdelo zabavno, ker mora Marcel biti v kuhinji, a to ni dolgo trajalo.

Družina v hiši se ne more uskladiti glede tedenske naloge Marcel se je hitro pridružil Žanu Simoniču, ki je dokazal, da ne obvlada samo lesa, temveč tudi betoniranje. Medtem ko je delo v hlevu potekalo gladko, pa se v hiši Tim Novak in Kristijan nikakor nista mogla zediniti, kako naj se zadeve lotita. Tim je vztrajal pri svojem, Kristijan pa je imel občutek, da ga niti ne posluša. Zaradi debatiranja so izgubljali dragoceni čas. Kristijan: "Jaz znam to narediti. Zdaj bi se že dve uri sušilo, če bi bilo po moje." Na koncu se je umaknil: "Naj naredi tako, kot hoče narediti."

Veselje in taktiziranje Zvečer sta se družini dobili ob ograji, Kristijan je zaigral na harmoniko, tekmovalci pa so prepevali in plesali. Družina v hlevu se je veselila, ker se je končalo obdobje Marcelove diktature. V hiši in hlevu pa so potekali dogovori, koga bi imenovali za prva dvobojevalca v tem tednu. Omenjali sta se predvsem imeni Domna Ofaka in Franca Rajšpa. Marcel pa je napovedal, da bo Mateja šla domov takoj, ko odloži klobuke glave družine.