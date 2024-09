Anja Malešič želi premagati svoje strahove in se dokazati

OGLAS

Anja Malešič je prejšnjo sezono Kmetije začinila s svojo, včasih brutalno iskrenostjo, duhovitostjo in prikupno zmedenostjo. Čeprav se je poslovila prehitro, se je gledalcem vtisnila v spomin. Anja: "V Kmetiji 2023 sem kar hitro izpadla, ampak to me ni ustavilo, da se bolj aktiviram na socialnih omrežjih. Pridobila sem ogromno novih ljudi, sledilcev in podpore."

Anja Malešič v prejšnji sezoni Kmetije FOTO: POP TV icon-expand

V novo sezono Kmetije se je prijavila sama, saj se želi dokazati, oziroma pokazati v drugačni luči. In kako se je po njenem mnenju pokazala v prejšnji sezoni in kaj lahko gledalci pričakujejo letos? Anjo: "Lani sem v Kmetijo prišla malo za šalo, malo zares. Že od začetka nisem nič delala in mi je bilo vseeno, kako se bom izkazala. Letos pa sem psihično bolje pripravljena, in bolj resno jemljem Kmetijo. Želim premagati svoje strahove, še posebej do živali in življenja v hlevu, ter dokazati, da sem tudi jaz sposobna in da si želim poskusiti nove stvari, čeprav rada 'zabušavam'."

Letos je psihično bolje pripravljena in želi poskusiti nove stvari. FOTO: POP TV icon-expand