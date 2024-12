Anja na presenečenje vseh z zmago proti Žigu do mesta v finalu

Anja Malešič in Žiga Mohar sta se preselila v kajžo, tekmovalka s svojo prtljago, Žiga pa z žarom. Anja: " Moj cilj v letošnji Kmetiji je bil, da izboljšam rezultat od lani, potem sem pa stopnjevala svoje cilje. Zadnji cilj je bil do obiskov, to se mi je uresničilo, tako da mislim, da sem presegla samo sebe. " Tim Novak je pričakoval, da se bodo od nje poslovili, Tamara Talundžić pa je povedala, da bodo njene misli usmerjene samo v njeno zmago: " Mislim, da je Anja že dokazala, da lahko zmaga. "

Kraljevski zajtrk in samozavestni Žiga

Izrazi podpore so se začeli že zjutraj, saj je Tamara za dvobojevalca pripravila hotelski zajtrk. Glava družine je povedala, da je ponosna na Anjo, da pa si je želela priti z njo in Timom do finala. Tjaša Vrečič pa se ni hotela poslaviti od Žige, opazila je, da je samozavesten in nasmejan. Tjaša: "Nekako verjame v to, da bo zmagal in da bo ostal na posestvu. Jaz pa tudi upam, da bo na koncu tako."

Prvi dvoboj v polfinalnem tednu

Natalija Bratkovič je v areni razkrila: "Pred nami je prvi dvoboj v polfinalnem tednu. Žiga in Anja sta prišla zelo daleč, ampak danes eden od njiju odhaja domov." Anja je kot druga dvobojevalka za vrstni red dvobojev določila spretnost, znanje, za konec pa je prihranila moč. V igri Tri v vrsto sta morala najprej poiskati ključ, ki je bil zakopan v bazenu koruze. S ključem sta lahko odklenila zaboj, v katerem so bile krpe in vrvi, ki sta jih potrebovala za izdelavo mošnjičkov. Z njimi sta morala prebiti tri okna v vrsti.