Anja o izkušnji na posestvu: Ostala bi, če ne bi bilo toliko drame

Res je, da sem večino časa preživela v šotoru, kar se je na koncu izkazalo za nekaj najboljšega, kar se mi je na kmetiji zgodilo. (smeh) To, da so me sotekmovalci prvo poslali v šotor, ne vidim kot nekaj negativnega. Mislim, da so enostavno izbrali najglasnejšega, ker je minilo šele 24 ur in se niso hoteli zameriti nobenemu. Sem mnenja, da sem bila edina, ki ji je bilo v tistem trenutku nekako vseeno ... Resda ni prijetno, da si že prvi dan na tapeti, ampak sem preživela.

Ko sem se vrnila v hišo, mislim da nisem bila na tapeti in da so bili sotekmovalci v večini veseli, da sem se vrnila, ko pa smo se premešali, sem vedela, da me je Žan poklical samo zato, ker sem najmanjša konkurenca Suzani. Suzana je meni res super, ampak vem, da se je bala nominacij, zato je tudi rekla Žanu, koga naj izbere, da bo imela več možnosti v primeru, da gre v areno. Ker proti prijateljici Mateji dvomim, da bi imela šanse.

Jaz sem bila nad dvoboji navdušena, ker so mi popestrili dan. Kot sem že večkrat omenila, meni je bilo pomembno, da se imam 'fajn', ne glede na to, kje pristanem. V vseh dvobojih sem dala tudi vse od sebe, edino pri Nejcu ne, ker si nobeden ni želel v vijolično družino. To, da so vsi izbirali mene, se mi zdi logično, ne glede na to, ali so me izzivale punce ali fantje. Borili smo se za vrnitev na posest in vsak normalen, ki mu je do vrnitve na posest, bo izbral najlažjo pot. To, da sem bila vedno izbrana jaz, mislim da bi morala samo sebe vprašati, zakaj, ne pa, da krivim vse druge.

Dolge dneve so ti popestrili in krajšali tekmovalci, ki so te radi povabili v dvoboj. Ali bi tudi sama na njihovem mestu, torej na mestu moških, v dvoboj vabila ženske ali bi ti bilo ob tem malo nerodno?

Meni bo v spominu ostalo res vse, ker česa takega v normalnem svetu ne doživiš. Če izpostavim 3 momente: prvega, ko smo imeli poplave v šotoru, ampak mi smo bili še zmeraj presrečni, samo da nismo v drami na posestvu, drugega, ko sva z Alenom Plojem skorajda vodila organizirano kriminalno združbo švercanja korenja čez ograjo, in pa tretjega, ko sem imela poln 'kufer' naših kur 'nesnic' (nisem niti enega jajca videla v 5 tednih), in sem bila pripravljena se usesti pred kurnik in kuram brati Alenovo knjigo 'O notranji duhovnosti in iskanju svojega Jaza', da bi jih spodbudila, da bi kaj znesle.

Ali te je ob ogledu oddaj presenetilo še kaj drugega?

Po resnici povedano, še nisem pogledala vseh oddaj, ker sem imela druge obveznosti. Kar sem lahko ujela je to, da nisem pričakovala, da imajo določeni ljudje, recimo Marcel, Klara in drugi, tako grdo mnenje o meni. Razumem, da me ne more imeti vsak rad, da pa imaš take ostre komentarje, pa res nisem pričakovala ... Presenetilo me je tudi, da mi je Kristijan lagal glede hrane, kar samo kaže njegovo pokvarjenost. Jaz sem v kajži imela normalen pogovor z njim in mi je povedal svojo zgodbo in res sem ga začela gledati v novi luči, ampak po pregledu oddaj pa ne vem več ... Drugače bi se pa verjetno še našlo par stvari, ampak na koncu koncev jaz nisem jezna na nobenega, sem pa razočarana zaradi določenih ljudi.

Mateja Šereg na posestvu ni najbolj priljubljena, nekatere tekmovalke so celo povedale, da se je bojijo. Kakšno mnenje si si o njej ustvarila ti?

Mateja je bila strah in trepet na posestvu. Jaz se je nisem bala, ampak si je pa po vsem slišanem nisem želela v bližini, ker se poznam in vem, da če bi meni grozila enako kot ostalim, bi verjetno skočila na njo, ker to, da živimo na posestvu z nekom, ki se ga pol kmetije boji, meni ni normalno. Jaz sem Matejo spoznala, šele ko smo se premešali, in moram priznati, da je bila do mene super. Nisem zasledila, da bi mi govorila grdo za hrbtom, ampak mora pa razumeti, da tudi če je ona do mene v redu, je meni neprijetno biti v njeni družbi, ker vem, da me potem ostalih 15 grdo gleda in sem vpletena v nepomembne drame. Kot sem rekla, do mene je bila ok, jaz sem povedala, da navijam za punce, tako da ji želim srečno dalje, ker ni napačna oseba, ampak ji sporočam, da naj se malo prizemlji.

Pa si med odločilnim dvobojem dala vse od sebe ali si bila z eno nogo že doma?

Jaz sem povedala, da nimam več volje ostati na posestvu, ker se v družini nisem počutila v redu. Žan, Suzana, Franc so bili tisti, ki so mi bili res top, ostali pa so bili preveč osredotočeni na ta izpadanja, taktike, kamenčke, ...