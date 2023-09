Anja si je priborila mesto v družini, Klara je izzivalka

V gozdu sta se odvila zadnja dvoboja z izzivalci, šotor namreč ta teden zapira svoja vrata. Nejc Hočevar je v dvoboju s Klavdijo Bertalanič ubranil svoje mesto v družini. Anja Malešič pa je porazila Klaro Vodopivec, ki je postala izzivalka.

'Nismo lopovi' Suzana Bajrić in Mateja Šereg sta bili užaljeni, ko sta na trgu prebrali sporočilo sosednje družine. V njem sta Alen Ploj in Klara Vodopivec prosila za šivalni pribor, saj so jim ga sosedje ukradli. Tekmovalki pa se nista strinjali, češ da niso lopovi. Suzanina interpretacija: "Če bi bili, bi jim onemogočili nalogo in jim ne bi dali ničesar." Alen: "Malo me je vse skupaj prizadelo, ker mi smo dobili nagrado. Damo jim našo hrano, da tudi oni uživajo v naši nagradi."

Šotor zapira svoja vrata Napočil je čas za zadnja dvoboja z izzivalci, ki so tako imeli še zadnjo priložnost, da si priborijo mesto na posestvu, kajti šotor konec tedna zapira svoja vrata. Za mesto v družini sta se tokrat borila Nejc Hočevar in Klara Vodopivec. Če bi izbrala Tima Novaka, bi v dvoboju imela prednost. To bi namreč bila kazen za izzivalca, ki je na posestvu kradel hrano. Tim: "Tako ali tako ne bom izbran, tako da grem lahko še kaj ukrast." Občutek ga ni varal, Klara se je odločila za Anjo Malešič, Nejc pa za Klavdijo Bertalanič.

Anja si pribori mesto v družini, Klara postane izzivalka Oba para sta se pomerila v igri Stonoga. Iz košare sta morala samo s stopali pobrati lesene palice in jih po velikosti zložiti v luknje v deski. Prva je palice pravilno zložila Anja, ki je tako izkoristila zadnjo priložnost, da se vrne na posestvo. Bila je vesela, da se seli v hišo. Klara bo morala kot izzivalka do konca tedna živeti v šotoru.

Tamara Talundžić je bila navdušena, ko je Anja prišla na posestvo, Marcel Verbič pa tega ni pričakoval in je bil videti precej otožen. Šel je profesionalno, kot se za boksarja spodobi, premikastit balo sena. To je bila zanj, kot se je izrazil sam, antistresna terapija. Nejc ubrani svoje mesto v družini, ki mu nameni medel aplavz Nejc in Klavdija sta bila na vrsti naslednja, postavljanje palic pa tekmovalki sprva ni šlo 'od stopal", zato je bila v precejšnjem zaostanku. Nejc je tako z lahkoto ubranil svoje mesto v Davidovi družini. Klavdija je bila razočarana, saj si je zelo želela na posestvo. Nejc pa je ob zmagi čutil olajšanje, a ni bil vesel, ker se vrača med tekmovalce, s katerimi se ne razume. Družina se je nekako prisilila, da mu je ob vrnitvi zaploskala.

Marcel obišče Klaro Marcel je šel obiskat Klaro, da bi jo povprašal o dvoboju in počutju. Priznal je, da mu ni vseeno, ker je prišla Anja. Marcel: "Anja, vsi vemo, kakšna je. To me bolj moti, kot da se Klara ni vrnila." Bil pa je prepričan, da bo Klara še dobila priložnost, da se vrne na posestvo, kar je bila tudi njena želja. Raje tobak, kot hrano Alen je na tržnici dobil veganske izdelke, ki si jih je najbolj želel, pa tudi mini šivalni pribor. Nejc in Luka pa sta medtem opazovala in komentirala trgovanje, predvsem Matejo, ki je raje kot hrano kupila dva tobaka. Sicer pa sta Alen in Mateja v dar dobila čokoladni namaz, ki si ga morata družini razdeliti. To pa Davidu ni bilo všeč, saj so se dogovorili, da menjav ne bo, ker od sosedov niso dobili jajc. Člani družin so se kljub temu srečali ob ograji, a Mateja ni želela menjati z Marcelom.