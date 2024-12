Anja: Žalostno, da ljudje dandanes gledajo samo na korist

Brez Tamare in Tima bi šla verjetno že prej domov. Veliko sta mi pomenila njuno navijanje in podpora v arenah, njuno iskreno prijateljstvo, ko smo se borili za obstoj iz tedna v teden. Lepo je imeti ob sebi prave prijatelje, ki jim lahko zaupaš in tega ne bodo izkoristili proti tebi. Jaz imam oba rada z dna srca in res sta mi olajšala letošnje bivanje na kmetiji.

V superfinale je iz vašega klana uspelo priti Timu Novaku, ki je na koncu tudi zmagal. To je bil tudi tvoj in Tamarin cilj, a hkrati kamen spotike. Zakaj sta ga tako podpirali oziroma kakšen dogovor ste pravzaprav imeli?

Res sem ponosna na Tima in v igri ni nobenega dogovora. Žalostno, da ljudje dandanes gledajo samo na korist. Jaz Tamaro in Tima smatram za prijatelja, ki ju želim imeti v svojem življenju, tudi ko se Kmetija konča, in res sem jima obema privoščila zmago. Tima sva potiskali naprej, ker je imel največjo željo po zmagi in ker je bil najbolj psihično in fizično pripravljen. Tudi jaz in Tamara sva arene vzeli resno in se borili, da prideva čim dlje, in vsem trem nam je uspelo priti res daleč, ampak zmagovalec je lahko le eden. Meni denar ne pomeni veliko, ker tudi izven Kmetije služim lep denar, tako da grem raje domov s petimi novimi prijatelji in ostanem zvesta sebi. Kreganja, taktike in zavajanja ljudi niso del mene, niti mojega karakterja.

Gozdarji ste v tekmovanje vstopili s pomočjo Tjaše Vrečič. Morda bi bili uspešni tudi brez njene pomoči, pa vendar ste na njen doprinos k temu uspehu hitro pozabili. Zakaj?

Absolutno se ne strinjam s to trditvijo. Tjaši sem jaz dala roko tretji teden in res sem jo imela rada. Ponudili smo ji, da smo gozdarji en klan, pa tega ni želela, ker si je raje našla ljudi, ki jih je lahko vrtela okoli prsta, to so Žiga, Žan in Stanislav, česar pri Tamari zagotovo ne bi mogla. Nikoli tekom Kmetije ni bila pri nas na tapeti in sodelovali smo z njo in njenim klanom do trenutka, ko je ona zahrbtno želela nominirati Tima en teden pred polfinalom. S tem je pokazala, da ji gre izključno za denar, tako da takrat sem se jaz od nje umaknila. Mogoče bi bilo pametneje, da njo vprašamo, zakaj je meni govorila, da bom grdo izpadla na televiziji, če jo po tem, ko sem ji dala roko, izdam, par tednov pozneje pa je to naredila ona. Sem pa mnenja, da bi na kmetijo prišli v vsakem primeru.