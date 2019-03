Anna iz Kmetije uspešna na svoji poslovni poti

Kot pravi, ji posel zelo lepo teče in je zato naredila še štiri eliksirje posebne izdaje. Tokrat jih ni programirala v Angliji, tako kot prve štiri, ampak se je odpravila na Portugalsko. "Posebna močna energetska točka je bila na drugem bregu Lizbone, kjer stoji 110-metrski Kristus. Pot do njega je bila dolga, z vlakom, trajektom in z avtobusom do hriba, kjer je kip. Povezala sem se z energijo svetega mesta in dodatne informacije zdravja dodala v svoje nove eliksirje,"nam je povedala Anna.

Tokrat je naredila štiri elikcirje, med katerimi je imunoksir, ki izboljšuje imunski sistem, učinovit pa je tudi pri boju proti glivicam in bakterijam. Drugi eliksir je namenjen ženskam in ga je Anna poimenovala kar 'breast': 'Namenjen je posebej ženskam za masažo in častitev dojk. Z vtiranjem eliksirja, masažo prsi si dame krepijo svoje prsi, vzpodbujajo notranjo elektrarno moči in se povežejo s svojim srcem." Četrti eliksir je 'happy face' eliksir, ki skrbi za sprostitev blokad, težkih travm in vzpodbujanja hormona sreče. Zadnji iz posebne kolekcije pa je eliksir 'rainbow' oziroma mavrični eliksir, ki skrbi za negovanje spolne energije - tako pri moških kot tudi pri ženskah: "Primeren je za njega in njo, ko se združita skupaj v popolnosti v spolnem odnosu."