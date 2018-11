Anna prijateljici podarila avtomobil

Tekmovalka Kmetije je svoj stari avtomobil podarila najboljši prijateljici Lauri. Ko se je končalo snemanje šova in ko se je Anna vrnila domov, se je odločila, da ji ga podari za 20. obletnico prijateljstva.

FOTO: osebni arhiv

"Imeli sva 20. obletnico in ona si je ta avto želela že prej. Všeč ji je bil, ker je imel živalske vzorce,"je za 24ur.com povedala Anna in dodala, da je prijateljica željo po njenem avtomobilu izrazila že, ko ga je Anna opremila na svoj način, "že takrat je rekla, da bi bila rada naslednja lastnica in sem ji odgovorila, da bo verjetno to res ona, ker ga noben drug ne bo vzel."

Laura, s katero sta se spoznali pred 20 leti, je tista, ki je Anno nagovorila, da se udeleži šova Kmetija. Laura in Anna si delita ljubezen do odštekanih barv in vzorcev, kar je razvidno tudi v fotogaleriji.

Anna Paynich avtomobil FOTO: osebni arhiv

Kakšen avto ima Anna zdaj? Kot je povedala, je ta povsem običajen in po ničemer ne izstopa: "Ne želim biti opažena. (smeh) Vseeno je zelo moteče, ker so vsi vedeli, kam pridem in kje sem. Zdaj sem pa kar 'undercover'." Čeprav je Anna navdušena, da je njen avtomobil preprost in po ničemer ne izstopa, je njeni hčerki v novem avtomobilu dolgčas: "Dolgčas ji je. Je že imela ideje in že začela nositi pikapolonice v avto, a sem rekla, da to pa ne."