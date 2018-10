'Anna se vidno nastavlja Joelu'

Nastopil je dan, ko je Sabini dokončno prekipelo. "Noben me ne bo j***l v glavo. Nisem priplavala po juhi, da bi se pustila enim bedakom tukaj. Celo noč nisem spala, samo sem čakala dan, da grem iz te smrdljive sobe ven. Zvečer so me tako razjezili, da sem hodila in žvižgala zanalašč in podirala veje namesto njih. Njih bi tako stiskala. Denisa prvega!" je besnela.

Na posestvu pa so bili nasprotno zelo sproščeni, saj so prepričani, da so se uspešno spoprijeli s tedensko nalogo in prvič niso bili zaskrbljeni pred prihodom gopodarice. Gospodarica Nada je najprej šla pogledat koruzni labirint in res jim je odlično uspel, saj se je še sama izgubila v njem. "Toliko zavajajočih poti, toliko kock .. nisem znala ven iz svoje njive!" je bila navdušena in presenečena. Pohvalila je tudi indijanske šotorčke pa kako so na kozolec obesili koruzo, v sirarnici pa se je zataknilo.

"Z veseljem pokažem, ker sem ponosen na punce, kako so to naredile, sem tudi sam probal, želim si samo, da bo tako navdušena tudi Nada," je bil optimističen Franko, a ni vedel, da Nada ne bo poskusila njihovega sira, temveč tistega okisanega od povratnikov. Ko ga je poskusila, se je kar skremžila, in poskustiti ga me moral tudi Franko, čeprav ga ne mara. "Vse ostalo sem probal in je bilo dobro, ampak kozjega sira res ne maram in ga nisem – in ravno tu so ga punce polomile," je dejal in se strinjal z Nado, da je krepko preslan.