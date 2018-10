Anna v solzah razkrila, kako težko preteklost je imela

"Pred petnajstimi leti sem zbolela za prvo avto nomno boleznijo na maternici in sem imela šest operacij. takrat sem se začela prvič srečevati z meditacijo in sem šla na tečaj joge," je v hiši za izpovedu povedala Anna in zaupala svojo težko preteklost: "Teh 15 let je bilo težkih in napornih, glede na to, da sem imela hude bolečine in sem zbolela tri leta nazaj še za eno avto imuno boleznijo na pljučih."

Aneta se še ni pomirila in je spet besnela zaradi Anne: "Jaz z njo v kuhinji ne bom, ker ji bom glavo porinila v štedilnik!" Nik jo je seveda podpiral: "Niti tri sekunde ne morem bit z njo. Samo krožnik bi ji vrgel med zobe. Živcira me, ker oddaja negativno energijo, ker nič ne dela, ker misli, da je oh in sploh in da ima vse prav, ves čas blefira in hoče biti v središču pozornosti."

Odnosi so se zaostrili do vrelišča

Povedala je, da se je soočila s težko odločitvijo - ostati v onostranstvu ali ne: "Šla sem nazaj gor, domov." Odločila se je, da se bo vrnila, zaradi hčerke, ki jo zelo pogreša. Jo je pa bolezen naučila, da spoštuje vse odnose, ki jo obdajajo in da je prepiri ne vržejo iz tira kar tako: "Tukaj, kjer bivam, te ljudje mi toliko dajo. Sama od sebe se toliko načim. Res sem hvaležna za vse te odnose - so težki, ampak iz tega bom veliko potegnila in se naučila. pa tudi sebe spremenila."

Aneta je šla še dlje in dejala: "Mene bi bilo sram, da se moram pri teh letih v enem mesecu nastavit štirim moškim in se me noben ne dotakne." Dodala je še, da se je to mogoče zdaj končalo, saj sumi, da sta se zapletla z Denisom. "Ne verjamem, jaz da sem mrtvo pijan, ne bi mogel," je odvrnil Nik. "Hvala bogu, če jo je, jaz sem mu že prvi dan rekla, naj jo zrihta," je dejala Aneta.

Anne pa vse to ne gane: "Vse filtriram, ne reagiram, pustim, da teče beseda in da s sebe norce delata."

Nesoglasja na posestvu so terjala svoje: prvič niso opravili tedenske naloge in bodo zato utrpeli pomanjkanje. Razočarali so Nado ter užalostili Zdenko, čeprav je tudi sama nosila del krivde, ker ni dobro poslušala navodil. "Breme nosim jaz, samo če kmetje ne ubogajo, ne moraš pomagat. Lahko jim poveš stokrat eno in isto, pa če nočejo, nočejo. Ne moreš jih prisilit. Ta teden je bil zame stresen in komaj čakam, da dam klobuk dol in delam svoje delo, kot je treba," je dejala v solzah.

In ko je Aneta vstala, da bi potolažila Zdenko, jo je prehitela Anna, zato je od jeze kar zakričala. "To je bil krik demona, ona se sama sebe boji," je komentirala Anna. Denis pa vse zadovoljno spremlja: "Meni paše, naj se kregajo."

'Oni imajo mesek!'

Čeprav povratnikom strežejo samo zelenjavne in mlečne jedi, pa člani družine jedo salame in hrenovke. Alexander je osupel, ko to vidi: "S svojimi očmi sem videl, kako nas imajo za norca. Družina lepo papa, mi smo lačni, in jaz vidim mesek!" Lara je zato Zdenko vprašala, če bodo tudi oni dobili kaj mesa, a Zdenka trdi, da ga tudi sami ne jedo, saj mesa na posestvu ni. "Če sem ga videl na lastne oči," je vztrajal Alex, Zdenka pa je odvrnila: "Ni res, klobasa je bila!" "To je pa kaj, iz skute? A to ni meso, je iz paprike in sena?" je spraševala Lara.

Gostje sami poskrbijo za zabavo

Mihi in Denisu je od gostov turistične kmetije najbolj dolgčas. Pred nekaj dnevi sta tekmovala, kdo bo prvi našel izhod iz labirinta, zdaj pa sta prišla na novo idejo. Predvsem Mihi je bila ideja zelo po godu. Odločila sta se namreč, da Franka povabita k sebi v sobo, da ga Miha nariše. A to še ni vse, Franka sta prosila, da se sleče do spodnjic.