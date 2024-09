Arena je ločila Evo Luno Mlakar in Nejca Abrama: Prazno glavo imam

OGLAS

Nasprotnika v kajži FOTO: POP TV

Prva selitev v kajžo Žan Hronek in Nejc Abram sta se preselila v kajžo, kjer sta preživela noč pred dvobojem. Brez solz ni šlo. Eva Luna Mlakar je ob slovesu od fanta povedala, da ji Nejc daje občutek varnosti: "On je čisto vse, kar sem kadarkoli potrebovala in sem najbolj srečna, da ga imam." So pa moški obljubili Nejcu, da bodo pazili nanjo. Enake možnosti za zmago Žan je ocenil, da imata oba z Nejcem enake možnosti v areni in da bo o zmagovalcu odločala sreča. Pred dvobojem je opisal dogodek v svojem življenju, nesrečo s traktorjem, zaradi katere bi lahko ostal invalid. Da je znova shodil, je dosegel s svojo vztrajnostjo, ki mu bo zagotovo prišla prav tudi v arenah. Zadovoljna gospodarica Nada Gospodarica Nada tudi tokrat ni imela pripomb na čistočo v hlevu in je bila zelo zadovoljna. Obenem je pohvalila družino, ki je po svojih najboljših močeh opravila prvo nalogo. Njive zaradi dežja namreč niso mogli obdelati. Glava družine Nik Triler si ne bi mogel zaželeti lepšega dneva, le Nejc bi se še moral vrniti na posestvo.

Družina je opravila nalogo. FOTO: POP TV

Tim in Tamara na posestvu, Tjaši pustita sporočilo Družina se je odpravila v areno, Tim in Tamara pa na posestvo. Bila sta presenečena nad razkošnim domovanjem, Tamara se je odločila, da se bo skopala, Tim pa je dostavil pismo v Tjašin žakelj z oblačili. Celotnega posestva zaradi velikosti nista mogla pregledati, zato sta se vrnila v gozd. Žan izbere spretnost Nejc je v areni povedal, da ima zaradi prisotnosti Eve Lune prednost, saj da ima zaradi nje večjo motivacijo za zmago. Žan se je odločil, da se bosta pomerila v spretnosti, v igri Tri v vrsto. Najprej sta morala v bazenu koruze poiskati ključ, s katerim sta odklenila zaboj s škarjami, blagom in vrvmi. Z njimi sta morala izdelati mošnjičke, napolnjene s koruzo, z njimi pa prebiti tri okna v vrsti. Žanovo zmagoslavje Do ključa se je prvi dokopal Žan, ki se je lotil izdelave mošnjičkov. Pri tem sta mu z navodili in podporo pomagala Tjaša in Žiga. Ob njegovem prvem metu pa je ključ našel tudi Nejc, a je Žan prebil prvo okno. Nejc je rezultat nato izenačil, nakar je Žan znova povedel in nato prebil še tretje okno v vrsti. Žan: "Res upam, da se me mogoče tudi malo ustrašijo, ker sem dokazal, da sem spreten, da lahko premagam kar konkurenčnega sotekmovalca."