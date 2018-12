"Bilo bi čudno, če se ne bi nikomur zameril"

Zmagovalec letošnje Kmetije je po končanem snemanju finalne oddaje poklepetal z nami, medtem ko so v ozadju njegovi najbližji proslavljali s šampanjcem. Povedal je, zakaj meni, da so ga označili za hinavca in kako se počuti, ko dekleta vzklikajo njegovo ime.

Kmetijo 2018 je zmagal Franko Bajc. FOTO: Miro Majcen

Franko Bajc je 24-letni zmagovalec letošnje sodobne Kmetije. Preprost fant iz Ajdovščine, ki si želi dodatne izobrazbe na glasbenem področju, v kar bo tudi investiral glavno nagrado v vrednosti 50.000 evrov. In čeprav so ga sotekmovalci označili za hinavca, sam pravi, da stavi na dobre odnose brez prehudega prepiranja. Kmetija je Frankov drugi resničnostni šov in v finalu se je spopadel z Denisom, sotekmovalcem, v katerem je videl največjega nasprotnika.

Po zmagoslavnem skoku z visokega stolpa, sestavljenega iz lesenih kock, na vrhu katerega je predrl balon, poln zlatih konfetov, je najprej segel v roko Denisu, nato pa objel domače. Kamere so se ugasnile, evforija po končanem šovu pa se ni polegla. Porotniki, finalisti, domači in prijatelji pa so Franku čestitali, ga trepljali po ramenih in se z njim fotografirali.

FOTO: Miro Majcen

Kako bi ocenil svoj današnji nastop?

Mislim, da sem se potrudil, dal sem vse od sebe in to se je obrestovalo. Nimam kaj reči. Težko sam sebe ocenjujem, ampak sem zadovoljen. Kaj se ti je pletlo po glavi med bojem Anete in Denisa, ko si čakal, da dobiš dvobojevalca?

Nisem kaj dosti razmišljal. Želel sem si, da bi zmagal najboljši in tako se je zgodilo. Vesel sem bil, da je bil Denis z mano v superfinalu, ker sva si to oba želela. Dejansko se ne bi moglo boljše končati. Zadnji teden ste finalisti preživeli veliko časa skupaj, kako bi ocenil vaše odnose?

Mislim, da so se odnosi razvili v tej smeri, kot sem si želel. Normalno smo funkcionirali, nismo se prepirali, nismo si metali polen pod noge, tudi nismo pogrevali starih zamer. Vesel sem, da sem se razumel tako z Nikom, Aneto kot tudi z Denisom. No, ko sva že ravno pri Aneti ... Kako je na vajin odnos vplivalo dejstvo, da se poznata že od prej?

Osebno nimam nobene zamere do nje. Lahko je zelo v redu punca in dejansko je vedno prijazna do mene in mi ni naredila nič slabega. Te stvari, ki jih je govorila in delala, s tem pa se ne morem strinjati. Ne morem pa je soditi po tem, če ima drugačne poglede na določene stvari kot jaz. Dejansko lahko rečem, da kadar smo se družili po končanem snemanju, da je lahko zelo v redu.

V dvoboju se je Franko pomeril z Denisom. FOTO: Miro Majcen

Vsi štirje ste bili gostje pri Urošu Slaku v 24UR zvečer. Zdi se, da si bil nad tem zelo navdušen ...

Da, res je. Slaka spremljam večinoma vsak večer. Se mi zdi, da je res tisti pravi voditelj, ki zna iz politikov izvleči največ, ker vemo, kakšni so politiki, vedno odgovarjajo zelo diplomatsko. Bila je zelo zanimiva izkušnja. Zdaj sem dva meseca najprej gledal sebe po televiziji in potem še njega, na koncu pa sem bil celo gost pri njem. Velikokrat so te označili za hinavca, zakaj?

Mislim, da glede na to, da sem bil štirikrat glava družine, bi bilo čudno, če se ne bi nikomur zameril. Konec koncev sem moral največkrat določiti hlapca in deklo in mislim, da je to ta glavni razlog. Mogoče so si kakšne stvari narobe interpretirali. So pa pozabili šteti, da sem določene obljube, ki sem jih dal, tudi držal. Mislim pa, da sem najbolj izpadel hinavski, ko sem se dogovarjal z Aneto, ampak to je bil pogoj, da postanem glava družine. Drugih razlogov pa ne vidim oziroma jih nisem slišal. Bil si eden tistih tekmovalcev, ki je bil všeč tako ženskam kot tudi moškim. Te je motilo, da so te nenehno slačili? Miha te je risal, potem si moral plesati striptiz, zgoraj brez masirati ženske ...

Na začetku mi ni bilo ravno prijetno, ker tega nisem vajen. Po drugi strani pa smo v kopalkah tudi, ko smo na plaži. Dokler je v mejah normale, se mi ne zdi nič spornega. Te je motilo, da je Miha nenehno poudarjal tvoj fizični izgled in predvsem izklesano telo?

Ne, dejansko sem hvaležen Mihi, ker je o meni povedal same lepe stvari. Cenim, da je iskren. V njegovi družbi sem se počutil zelo dobro, čeprav imava drugačen pogled na določene stvari. Kako je Kmetija vplivala nate?

To, kako bo vplivala name, bomo videli šele zdaj. Za zdaj nimam negativnih izkušenj.

FOTO: Miro Majcen