Bitka za glasove, zapletlo se bo zaradi posnetkov

Dan pred prvo areno v finalnem tednu je in porotniki imajo čas za konkreten razmislek, koga bodo poslali neposredno v superfinale, pa tudi za intenzivna lobiranja. Denis bo še enkrat obljubil, tokrat Manji, da bo podprl Danijelo. A bo nanj pritisnil Aljaž: "Ne razumem te tvoje podpore Danijeli." Pojasnil bo: "Osebe, ki so mu otežile pot, so osebe, ki jih zdaj podpira."