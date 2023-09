Blaž Vižintin razkril, kakšni sta Natalija in Nada za kamerami

Simpatični Primorec Blaž Vižintin se je v drugi epizodi spletne oddaje Kmetija: Cela štala preizkusil v posebnem izzivu. V duhu prvih epizod Kmetije, v katerih so se tekmovalci spoznavali z vrtom in njegovimi dobrinami, se je moral z zakritimi očmi zanesti na svoj okus in ugotoviti okuse sadnih sokov. Poleg tega je ustvarjalec vsebin, znan tudi po uporabniškem imenu El vixa, razkril marsikatero podrobnost s posestva.

V pogovoru nam je razkril, kakšni sta voditeljica Natalija Bratkovič in gospodarica Nada za kamero ter zakaj je posestvo v resnici drugačno kot na televiziji. Ne le o Kmetiji, Blaž je v pogovoru spregovoril tudi o svojem delu na družbenih omrežjih, na katerih je v kratkem času postal zelo prepoznaven, povedal pa je še, kakšen je kot šef svoje agencije.

Kako bi se Blaž znašel kot tekmovalec na Kmetiji? Kako bi porabil denarno nagrado? Zakaj ga primorski naglas včasih ovira pri komunikaciji? O tem in marsičem drugem v drugi epizodi spletne oddaje Kmetija: Cela štala.