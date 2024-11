Bliža se izbor drugega dvobojevalca, nekoga bo izdal lasten klan

Tekmovalci bodo izbirali drugega dvobojevalca, ki se bo s Stanislavom Travnikarjem pomeril v ponedeljkovi areni. Tim Novak : "Dal bom moškega, ki je večja konkurenca. " Natalija Bratkovič bo po glasovanju komentirala: " Zanimivo. " Vsekakor, saj bo nekoga izdal lasten klan, a bo še vedno iskal zavezništva in obljubljal mesto glave družine.

Nekateri pa se bodo še naprej trudili, da bi našli nekaj, za kar sploh ne vedo, kaj pravzaprav je. Tim bo poskusil pridobiti informacije pri Tjaši Vrečič, a bo neuspešen. Tjaša: "Jaz ne mislim priznati, da sem bila v skrivni sobi." Zaradi namigov pa bo pod vprašajem nadaljnje zavezništvo med Timom in Tjašo. Tim: "Rekel sem danes Anji in Tamari, bodita veseli, da smo sploh lahko v tem klanu poleg Žiga in Tjaše, ker drugače lahko letimo ven po spisku."

Kmetija je odslej na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.