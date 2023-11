Obljuba s figo v žepu, Tim vleče Žana in Davida za nos

Tim Novak bo še naprej igral dvojno igro. Žanu Simoniču in Davidu Petru Sekirniku bo govoril: " Vidim, da imam nekako tudi vajino zaupanje, ker me nista danes dala za grešnega kozla. " David: "Saj smo rekli. Če potegnemo skupaj, te ne bomo dali." Tim jima bo s figo v žepu obljubil, da bo glasoval tako, kot se bodo dogovorili.

David bo tudi povedal: "To pa še ne pomeni, da nimamo namena tudi Tima izločiti. Samo, ko bo pravi čas za to." Z Žanom pa ne bosta vedela, da ima tudi Tim svoje načrte. Najmlajši tekmovalec se obenem dogovarja s člani svojega klana in v resnici drži z njimi. Francu Rajšpu bo tako naročil, da mora glasovati prav za Davida. Tim: "Izdajalec bo, ampak to je za dobrobit za naprej."

