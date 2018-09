Bo Denisu prevara uspela?

Povratniki so končno dobili pravo skrito nalogo. Denis se bo podal na posestvo v vlogi

trgovca. Mu bo uspelo prelisičiti sodobne kmete in od njih dobiti še en osebni predmet? Pred njim je težka naloga, a še toliko bolj odgovorna: če mu ne uspe, bo za enega izmed povratnikov to lahko usodno. Razen, če je to Denisova taktika?