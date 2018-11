Bo gospodarica Nada tekmovalcem izklopila elektriko?

V enem najhujših dni na posestvu se je vnelo več ostrih prepirov. Med Nikom in Aneto ter ostalimi člani družini zeva prepad, za spor pa je dovolj le napačen pogled. Anna ju obtožuje zasledovanja in groženj, Franko pa trdi, da ga je Aneta vabila v gozd in da se zdaj tako obnaša le zaradi tega, ker jo je zavrnil.

"Nimam komentarja, nisem pričakoval, da se bo dogajalo kaj takega, da bomo s kreganjem šli tako daleč," je dan, ko so se na posestvu po Nikovih besedah "skoraj poklali", pokomentiral Franko.

Izobčenost Nika in Anete od preostalih članov družine je vse večja, odnosi med njimi so tako zelo napeti, da se niti za trenutek ne morejo normalno pogovarjati. Nik in Aneta sta se zato odločila, da se ne bosta več zapletala v spore, ampak se bosta umikala. "Žalosten sem, vsi samo pikajo, provocirajo, čakajo na moj trenutek slabosti, in jim tudi uspeva. Ampak ne vedo, kako sem močen. Ne bom se predal in ne bom šel domov," je odločen Nik. Nik Aneto presenetil z romantično gesto Skupini sta tako sprti, da tudi večerjali niso skupaj. Nik je Aneti pripravil romantično večerjo ob svečah, saj rad razvaja dekleta. "Jaz sem velika romantična duša in mi je zelo žal, da tega nisem mogla pokazati tukaj," je bila nad presenečenjem navdušena Anteta. Člani družine pa so bili navdušeni nad tem, da so lahko mirno uživali v večerji brez besednih dvobojev.

Nik je Aneti pripravil romantično presenečenje. FOTO: POP TV

Anna v prestrašena in v solzah A mir ni trajal dolgo. Anna je trdila, da sta jo Nik in Aneta ponoči, ko je želela na stranišče, zasledovala in ustrahovala ter omenjala njeno hčerko, zato se je zatekla po pomoč k Franku. "Jaz tako ne morem živeti na tej Kmetiji, da me ta dva ustrahujeta, da ne moreš opravljati svojih osnovnih potreb, hodita za mano in mi grozita," je dodala. "Ona laže na vagone," je zadevo komentirala Sabina. Aneta je povedala svojo zgodbo: da sta z Nikom šla iskat izginula eterična olja, slišala zvoke pri mlinu in ugotovila, da gre za vzdihljaje, Nik pa naj bi Anno in Franka videl gola. Aneta je sicer v kamero priznala, da si je to izmislila: "Res sva slišala ropot in glasove, a ne veva, kaj se je dogajalo. Ampak glede na to, da Anna nenehno laže, sem si tudi jaz dovolila eno majhno laž."

Anetina majhna laž je ujezila člane družine. FOTO: POP TV

Franko, ki se je zadnje čase sporom umikal in raje posvečal delu, preko tega ni mogel in je vzrojil: "Ne morem verjet, da že zjutraj tako lažeš! A je to zaradi tega, ker te nisem po****l v gozdu, ko si me prosila?" Dejal je, da mu je Aneta predlagala, da gresta nekam, kjer ni kamer, ter da je podobno predlagala tudi Joelu, Luki ... Aneta pa se je odzvala v svojem stilu: "Kdorkoli ima oči, pa ne da se hvalim, a kdorkoli me pogleda, lahko vidi, da mi ni treba nikogar prositi za to. Nimajo več idej, kar počnejo, nima smilsla, skušali so me sprovocirati, ampak sem se jim začela smejati nazaj. To je največja bolečina za človeka - da ga kljub provociranju ignoriraš. In potem oni meni pravijo, da rabim psihiatrično ustanovo!" Zaradi vseh prepirov je delo ostajalo v ozadju, zato tedenske naloge seveda niso opravili, gospodarica Nada pa je bila tako razočarana, da bo razmislila celo o tem, da jim odklopi elektriko.