'Bodi moški, pokaži svojo hrbtenico'

Sara Bajec se je za mesto v družini pomerila s Timom Novakom in zmagala, saj izzivalec ni dal vsega od sebe. Ni se namreč želel pridružiti svojim sosedom, med katerimi nima zaveznikov. Sara je bila kritična, češ da bi moral pokazati svojo hrbtenico in si izboriti svoje mesto pod soncem.

'Vsi igramo, ampak imamo pa tudi čustva' Sara Bajec, Maja Pavlovič in Tamara Talundžić so se pogovarjale o Klari Vodopivec. Ugotavljale so, da je vsakemu tekmovalcu govorila drugo zgodbo in lobirala. Tamari to ni bilo niti najmanj všeč: "Saj ne glede na vse je to igra. Vsi igramo, ampak imamo pa tudi čustva. Vsaj nekateri." Maja: "Me je razočarala, nisem ravno zadovoljna z njo. Zdaj to ne pomeni, da jo bom gledala grdo in se ne bom pogovarjala z njo, zaupanja pa več ni."

Kazalnik družbe Sara ni skrivala, da jo je prizadelo, ker je bila izbrana za prvo dvobojevalko: "Prav je tako, kot se je zgodilo, samo je boleča stvar, zato ker je res pokazatelj družbe. Opozoriš na napako, in evo, opozoritelja vržejo ven." Suzana se boji Mateje Luka Juren je razkril, da Suzana Bajrić ne prenese Mateje Šereg: "Da jo je strah, da jo spravlja v jok, da jo nekako maltretira z besedami." Podobnega mnenja je bil tudi David Peter Sekirnik: "Za moj okus je preveč napadalna, odrezava. Ni mi všeč njeno iskanje pozornosti." Oba sta se odločila, da se ne bosta zapletala v prepire z njo oziroma se 'spuščala na takšno raven'. David pa je o Suzani povedal, da je super, poštena in zanesljiva punca, ki je z nogami trdno na tleh, da pa morda ne bo prenesla tako velikih pritiskov.

Sara zmaga v dvoboju Natalija Bratkovič je k šotoru ta teden prišla skupaj s Saro in Nejcem Hočevarjem. Prva dvobojevalca sta morala izbrati izzivalca, s katerima sta se pomerila za mesti v družini. Sara je izbrala Tima Novaka: "Jaz se veselim vseh novih izzivov in ni me strah nobene konkurence." Pomerila sta se v igri 'Ribolov na suhem'. Za balami slame so vsakega dvobojevalca čakale tri vreče. Z vrvjo, s kavljem na koncu sta morala uloviti vse tri, kar je prvi uspelo Sari. Tim se je namreč zavestno odločil za še nekaj dni bivanja v šotoru, saj je menil, da bi se slabo ujel s člani nasprotne družine. Tim: "Tam nimam nič zaveznikov." Sara: "Bodi moški, pokaži svojo hrbtenico in pojdi nazaj in si izbori spet mesto pod soncem. Ne bodi mevža." Sara se je vrnila v hlev in ostaja prva dvobojevalka.

Nejc se pomeri z Anjo in se vrne na posestvo V isti igri se je pomeril Nejc, ki si je za nasprotnico izbral Anjo Malešič. Bil je spretnejši in se je lahko vrnil na posestvo, a tudi on ostaja prvi dvobojevalec. V areno bo moral, če bo njegova družina slabše opravila tedensko nalogo. Nejc je še komentiral, da Anja ni dala vsega od sebe. Tekmovalka je to potrdila, povedala je, da bi se rada borila, a za mesto v rumeni družini.

'Jaz se ne bom na tak način pogovarjal' Kristijan Kozole se je po obisku tržnice hudoval na sosednjo družino, saj je Sara kupila oba kozarca tobaka, sami pa so ostali brez njega. Poleg tega niso bili zadovoljni z izkupičkom. Glava družine je povedal, da je sosedom ves teden nosil hrano, na koncu pa je bil deležen takšnega odnosa. Kristijan je glede tega razčistil s Klaro in je bil odločen, da ga ne bo vrtela okoli prsta. Klara: "Zelo, zelo grdo se Kristijan pogovarja z mano. Zelo, zelo grdo. In to mi ni čisto nič všeč. Oni imajo cel vrt in mi rabimo zelenjavo. Mi ne moremo samo od mleka živeti." Ko je še Maja odrezala, da naj čim prej poskrbijo za zelenjavo, je Kristijan povedal: "Jaz se ne bom na tak način pogovarjal." Do menjave pa je vendarle prišlo.