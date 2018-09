Bodo svojo prvo nalogo uničili kar sami?

Povratniki so končno dobili skupno nalogo, česar so zelo veseli, saj jim je sicer dolgčas, ker so obsojeni na čakanje in ždenje v slabih pogojih. A kaj, ko se že na začetku sprejo glede strategije. Od Kmetije pa se bo poslovila prva tekmovalka - bo to Aneta ali Ksenija?

Medtem ko se na posestvu vsi sprašujejo, kakšen dvoboj bodo videli in kdo jih bo zapustil, Aneta ali Ksenija, pa v gozdu bijejo drugačen boj, saj se ne morejo uskladiti glede prve skupne naloge. Tačas, ko bo družina spremljala dvoboj, jih morajo namreč oropati. Miha in Denis zagovarjata umirjen princip, ter da morajo vzeti vsega po malo, da na posestvu ne bodo opazili, da jim kaj manjka – saj bi se tako lahko izdali. Lara namiguje, da bo počasi začela gledati bolj nase, Sabina pa nalogo razume povsem drugače. Prepričana je, da je njihov cilj čim bolj izropati posestvo, ker če tam ne bodo opazili, da jih je nekdo oropal, ne bodo opravili naloge. Nikakor se ne uspejo dogovoriti glede strategije, jeza veje z vseh koncev. Se jim bo uspelo uskladiti vsaj toliko, da se ne izdajo? In katera se bo poslovila od šova, Aneta ali Ksenija? Ne zamudite oddaje in ne zamudite prenosa posebnega pogovora z Natalijo Bratkovič, ki ga bomo v ŽIVO PRENAŠALI takoj po oddaji. Kmetija