Bodrilne besede za izčrpano Majo: Ljubim te za umret'

Maja Triler je potožila Niku, da je fizično in psihično izčrpana. Povrh vsega se bo morala že drugič zapored boriti v areni in Nika ni želela pustiti samega na posestvu, saj je bilo to zanjo najhuje v njeni prvi sezoni Kmetije. Spraševala pa se je, če je sploh še smiselno vztrajati, saj sta ostala brez zaveznikov. Nik je poudaril, da sta vedela, kaj se bo zgodilo. Ker sta brat in sestra, ju želijo sotekmovalci na vsak način ločiti.