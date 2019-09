Bojan in Rene si skočita v lase

Člani družine so se po vseh zapletih vendarle razveselili uspešno opraviljene naloge, povsem drugačno vzdušje je vladalo v hiši v gozdu, kjer zaradi pomanjkanja prihaja do velikih napetosti med odpadniki. Četverica se zato odloči, da bo začela krasti hrano.

Tekmovalci zavihajo rokave, odpadniki kujejo načrt Tekmovalci so se po napornem dnevu sproščali v družbi Marijana Smodeta, že zjutraj pa so zavihali rokave, saj so morali dokončati tedensko nalogo. Sara Rutar je imela vse pod nadzorom, želela se je izkazati, zato je razdelila naloge, da bi bila hiša kot iz škatlice. Moški so skrbeli za zadnja dela posestvu, nedokončana je bila kajža za dvobojevalca. Odpadniki so medtem kovali načrt, kako bi ponoči nakradli zelenjavo na vrtu. Pobudnik je bil Rene, ki je predlagal, da bi vzeli tudi nekaj orodja.

Sara želi imeti hišo kot iz škatlice FOTO: POP TV

Člani družine so razvajali svojega gosta Marijana, ki so ga s pogostitvijo vrnili v njegova otroška leta in v njem prebudili lepe spomine na babico. Njegova velika oboževalka Marjana je skupaj s Ksenijo barvala kajžo, v kateri bosta prespali noč pred dvobojem, in si delili komplimente. Odpadniki in člani družine nezadovoljni z Renejem Na posestvu je odmevala pesem, plesalo se je, Rene pa se je v gozdu pritoževal, da mu je dolgčas, da si želi akcije. Bojan ga je takoj spomnil, da sam ni prispeval prav nič, da bi bilo drugače. Poleg tega ne pomaga ne njemu, ne tekmovalkama. Reneju se to ni zdelo prav, menil je, da že opravlja dovolj težko nalogo med tlako na posestvu.

Rene: Jaz ne bom dolgo zdržal s to ekipo. FOTO: POP TV

Toda člani družine niso bili zadovoljni s tem, kar je pokazal doslej. Poleg tega, da zamuja na delo, se nobenemu opravilu ne posveti zadovoljivo in leta z enega konca na drugega. Sam je pojasnil, da je to del njegove skrivne naloge. Bojana premagajo solze Bojan se je lotil izdelave zbiralnika deževnice, misli pa so mu uhajale domov. V solzah je razkril, da se je prijavil, ker želi otrokoma izboljšati stanovanjske razmere. Želel si je njune družbe v gozdu, saj bi bilo tam več smeha in dva dodatna, delovna in sposobna para rok.

Silaka Bojana premagajo čustva FOTO: POP TV

Preobrat med ocenjevanjem naloge Borut je ocenil, da bi lahko tekmovalke več prispevale k tedenski nalogi in da raje dela sam, kot v njihovi družbi. Moški naj bi po njegovem mnenju opravili 70 odstotkov naloge. Preden je gospodarica Nada ocenila njihovo dejansko uspešnost, je z veseljem pozdravila Marijana Smodeta. Denis jima je izrazil dobrodošlico z domačim kruhom, nakar so si ogledali kmetijo.

Sprva zadovoljna Marijan in Nada FOTO: POP TV

Nada se je razjezila, ko je videla, da kravici nimata vode, Denis pa ni vedel, če so ju tekmovalci pomolzli. Koza Žuža bi morala imeti na voljo svežo vodo štirikrat na dan, poleg tega se je gospodarici zdelo, da je izgubila na teži. Navdušena je bila nad kajžo za dvobojevalca, o vsem skupaj pa je seznanila vse tekmovalce. Večina je kritike vzela dobronamerno, le Daniejla Friglja je bolelo, ker so se vseskozi trudili za nalogo, zato so se mu kritike zdele krivične.

Nadine kritike so prizadele Danijela FOTO: POP TV

Ko sta se Nada in Marijan vrnila s posveta, je gost obelodanil, da so tekmovalci nalogo vendarle opravili. Veselje je bilo nepopisno. Dobili so tudi traktor, s katerim si bodo pomagali pri delu. Marjan se jim je zahvalil za gostoljubje in se poslovil.

Preobrat in veliko veselje FOTO: POP TV

Odpadniške tatinske akcije Adrijana in Simona sta se nato odpravili proti posestvu, pri tem pa so ju zasačili člani družine. Izgovorili sta se, da nabirata gobe. Dvojčka in Tom so medtem naklepali, koga bi izbrali za deklo in hlapca v prihodnjem tednu. Njihov namen je izločiti Danijela Friglja. Rene pa si je zadal prepričati glavo družine, da mu prinese čaj v posteljo. Zdelo se mu je, da je odličen igralec, in je nato prosil še za hrano, a je ni dobil.

Zasačeni FOTO: POP TV

Bojan je menil, da bi se Rene lahko bolj potrudil in da igra. Odpadniki so se nato odpravili na vrt, da bi nakradli zelenjavo. Člani družine so bili v tistem času v hiši, toda adrenalina kljub temu ni manjkalo. Vrnili so se zadihani, a z občutki, da so se bolj povezali med seboj.

Nočna akcija FOTO: POP TV

Ksenija in Marjana sta se nato odpravili v kajžo, da bi si odpočili pred dvobojem. Ksenija se je veselila izziva, v sebi je poskušala najti veliko mero borbenosti. Marjana se je počutila izdano, ker je sotekmovalci sploh niso uspeli spoznati, pa so jo že izbrali za dvobojevalko.

Dvobojevalki sta morali v kajžo FOTO: POP TV

