Bojan ni izpolnil dane obljube, Tanja znova glava družine

Simona Križnik je ostala brez klobuka glave družine, ki v tem tednu znova pripada Tanji Balabanić. Povratnica je vrnila žogico Borutu Gregoriču, čigar obstanek na posestvu je ogrožen. Za deklo pa se javila kar Božidara Vezjak, ki želi obračunati z Marjano Povše.

Adrijanine temne slutnje Rene Šantić se je v prvo jutro na posestvu prebudil z nasmeškom do ušes, toda Adrijana je slutila, da nekdanji odpadniki ne bodo dolgo držali skupaj. Simona je bila z mislimi drugje, pričakovala je, da si bo nadela klobuk glave družine. Ni pa vedela, da je bilo to mesto obljubljeno tudi Tanji.

Adrijana sluti, da odpadniki ne bodo dolgo držali skupaj. FOTO: POP TV

Hladen tuš za Reneja Rene se je med zajtrkom čudil nad tišino, ki je vladala za mizo. Borut mu je kar naravnost povedal, da so člani družine previdni pred nekdanjimi odpadniki in jim nočejo izdati svojih taktik. Ker v preteklosti niso bili iskreni do družine, jim enostavno ne morejo zaupati.

Rene izve, da mu tekmovalci ne zaupajo FOTO: POP TV

Gospodarica se jezi na tekmovalce Gospodarica Nada je družino presenetia s predčasnim prihodom. Tekmovalci so se spraševali, kaj vendar to pomeni. Borutu, ki je še vedno nosil klobuk glave družine, je naročila, da morajo postaviti ograjo za pujse v obliki Slovenije, urediti okolico hiše za goste in zvariti pivo. Poleg tega morajo popraviti oziroma polepšati opazovalnico. Gospodarica se je jezila, ker je pet tekmovalk trebilo solato, posestvo pa je bilo v neredu. Zahtevala je, da morajo vse pospraviti, sicer bo obrnila nov list.

Kregani zaradi nereda FOTO: POP TV

Borut razjezi Tanjo in dvojčka Borut je naročil Tanji in dvojčkoma, naj poskrbijo za živali. Borut: "In predpasnike morate imeti gor." Tanja se je uprla, češ da ne bo nosila predpasnika, dvojčka pa sta napovedala, da bosta spala v svojih posteljah.

Uporniški trio FOTO: POP TV

Neznanke v zvezi z nalogo Tekmovalci so se čudili nad količino materiala, ki so ga dobili za izvedbo naloge. Zdelo se jim je, da bodo lahko na novo zgradili celotno posestvo. Sara, Tanja in Jan pa so se v kuhinji spraševali, kako naj se lotijo varjenja piva.

Tanja želi Saro spoditi iz kuhinje FOTO: POP TV

Rene je razočaral Adrijano Adrijana in Simona sta opazili, da si je Rene poiskal moško družbo in se odmika od njiju. Adrijani se je zdelo nepošteno, ker mu je v gozdu stala ob strani, zdaj pa jo je postavil na stranski tir. Adrijana: "Naše vezi, ki so se spletle z Renejem v gozdu, so tam tudi ostale. Tukaj se je začela nova igra."

Zamerita Reneju, ki si je poiskal moško družbo FOTO: POP TV

Tanja znova glava družine Borut je prvi ugotovil, da ima Damjanino in Bojanovo poslovilno pismo koza Žuža. Končno so izvedeli, da bo glava družine Tanja, a sta Damjana in Bojan želela, da naj upošteva njuno voljo. Za hlapca in deklo ni smela izbrati novih članov družine, kar je tudi storila. Za hlapca je določila Boruta, za deklo pa Božidaro. Borut je povedal, da ni dobro premislila in da bo, če bo izbran za prvega dvobojevalca, izzval osebo, ki so jo najmanj želi videti v areni, kar je po vsej verjetnosti Jan, v poštev pride tudi Rene.

Zamere med Božidaro in Marjano Tanja je morala reševati tudi zamere med člani svoje družine. Marjana se je še vedno obremenjevala z izjavami Božidare, ki ji je rekla, da ji je slava stopila v glavo in jo bo poslala domov. Zgražala se je tudi zaradi odnosa dvojčkov, ki sta Božidarina zaveznika.

Marjana se boji Božidare FOTO: POP TV