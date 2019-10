Bojan svoje mesto v bitki za 50.000 evrov nepričakovano odstopil Tanji

V areni sta se Tanja in Damjana skupaj borili proti Bojanu in Reneju ter bili poraženi. Za presenečenje večera je poskrbel Bojan, ki se je odrekel zasluženemu mestu na posestvu, da bi se tja lahko vrnila od njega bolj priljubljena Tanja.

Pismo napove konec odpadniškega obdobja Odpadnike je pričakalo pismo, ki je napovedalo njihovo selitev na posestvo in za nekatere tudi posledice zaradi slabo opravljenih skritih nalog. Bojan jim je povedal, da če bo on glava družine, jim trda prede. Reneju so se kljub temu odprla nebesa, tekmovalki sta imeli mešane občutke, vsi pa so se spominjali lepih trenutkov, izkušnja se jim je zdela nepozabna in neponovljiva.

Marjana joče, ker je izgubila prijateljico Družina se je začela pripravljati na odhod v areno, pred tem pa so člani dodobra obrali Marjano, ki se je po njihovem mnenju povsem vživela v vlogo gostjinega ‘čuvaja’ in se je obnašala kot diva. Brigita se je nato poslovila, pred tem pa je zapisala sporočilo v knjigo vtisov. Marjana je med prebiranjem jokala, saj je izgubila prijateljico in se je znova počutila strašno osamljeno.

Sara ne želi vplivati na mnenje drugih tekmovalcev Družina se je nato odpravila v areno, kjer je Jan izpostavil Saro kot tekmovalko, ki je močna in iz ozadja vleče niti, da se zavaruje. Sara: "Jaz še nisem bila glava družine, tako da še nisem imela kart v svojih rokah, nisem nikomur namigovala. Vem pa zate, Jan, da ko sem bila jaz dekla, je bil to del tvoje taktike. Ko bom imela karte v svojih rokah, se bom odločala sama, koga bom dala za deklo in hlapca, ostali pa naj se tudi sami odločajo. Ne bom vplivala na mnenje drugih, ker to nisem jaz."

Člani družine izberejo Simono, Rene strašno razočaran Odpadniki so se pred odhodom v areno okrepčali in osvežili. Člani družine so jim zamerili, ker so jim kradli hrano in izmaknili Pratiko, a so jim kljub temu zaploskali, z izjemo Marjane. Izvedeli so, da se jim bodo pridružili na posestvu, toda ne vsi. Člani družine so morali izbrati enega, ki se jim je lahko takoj pridružil. Odločili so se za Simono, a zato, ker se jim je zdela najšibkejša. Rene je bil videti strašno razočaran.

Simona izbere Adrijano in jo gani do solz Simona je morala med tremi odpadniki izbrati enega, ki bo postal enakovreden član družine. Odločila se je za Adrijano, ki ji je stala ob strani v težkih trenutkih in sta se zelo povezali. Adrijano so oblile solze, saj so jo ganile Simonine besede. Obljubila je, da bo dobro izkoristila dano priložnost.

Bojan in Rene porazita Damjano in Tanjo, Jan bruhne v jok V areno sta prišli Damjana in Tanja, ki sta izvedeli, da se bosta skupaj borili proti odpadnikoma Bojanu in Reneju. O uspehu je odločala spretnost in medsebojno zaupanje, saj je imela ena oseba v paru prevezo čez oči, in se je morala zanašati na navodila druge. Prevezo sta izbrali Tanja in Rene, ki sta morala s pomočjo napotkov Damjane in Bojana prenesti tri lesene kline skozi ovire do stopnic in jih zabosti v označene luknje. Odpadnikoma je prvima uspelo zabiti prvi leseni klin, kmalu zatem je uspelo tudi Tanji in Damjani. Tekmovalki sta uspeli v drugem krogu izenačiti rezultat, a je na koncu odpadnikoma prvima uspelo zabiti zadnji klin. Jan je ob tem bruhnil v neutolažljiv jok, Tanja pa ga je tolažila.

Bojan se podpiše pod preobrat večera Bojan je presenetil vse prisotne, ko se je zahvalil članom družine in čestital poraženkama za pošten dvoboj. Bojan: "In v tem momentu svoje mesto na kmetiji odstopam Tanji. Naj jo imajo, povezali so se z njo, bolj kot z menoj. To je moja zadnja odločitev tukaj ... Imam srce. Ljudje me sicer ne poznajo, mogoče me bodo še kdaj spoznali." Natalija je povedala, da bodo njegovo odločitev spoštovali, in tako sta skupaj z Damjano zapustila posestvo.

Nepriljubljeni trije novi člani družine Družina se je nato vrnila na posestvo s tremi novimi obrazi. Borutu nihče ni bil pretirano všeč, Reneja je primerjal z Barbiko. Slednji pa je spomnil na Bojanovo kavalirsko potezo, ki je nihče ni pričakoval. Njegov načrt je bil spoprijateljiti se z vsemi tekmovalci, da bi prišel čim dlje.

Damjana hvaležna in ponosna, Bojan gre delat slivovo marmelado Bojan in Damjana sta morala skupaj izbrati novo glavo družine. Damjana je bila hvaležna za lepo izkušnjo, pozitivno je presenetila samo sebe in ni mogla verjeti, da ji je sploh uspelo priti v šov. Bojan pa se ni več videl v 'otroškem vrtcu', zanj je bila to le igra in bil je vesel, da je vsega konec in da lahko gre domov delat slivovo marmelado.

Denisovo opozorilo Tanji Danijel ni bil ravno navdušen nad Tanjino vrnitvijo, saj po njegovih opažanjih večino časa presedi ob kavici in cigareti ter spletkari skupaj z dvojčkoma. Denis jo je poskušal opozoriti, da je Jan spletkaril tudi proti njej, zato se mu je zdelo smešno, ker je v areni ob njenem porazu točil krokodilje solze.

Prihodnjič bo znano, kdo bo nova glava družine. Na to računata tako Tanja, zaradi Damjanine obljube, kot tudi Simona, zaradi dogovora z Bojanom. Na preizkušnji bodo tudi odnosi med nekdanjimi odpadniki.