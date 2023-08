Boksar Marcel Verbič: Na posestvu ne bodo pele pesti

A ko bo na posestvu prišlo do konflikta, ne bodo pele pesti. Marcel: "Ko pride do konflikta, skušam ostati miren, se ne kregati, če le gre, se pogovoriti na lep način, če ne, se poskusim raje umakniti, da se ohladi zadeva in se potem pogovorimo." Resda v igro vstopa v borbenem duhu, kajti njegov cilj je zmaga, toda pri tem stavi na prijaznost, spoštovanje in sodelovanje. Marcel: "Mislim, da se da tako najdlje priti."

Tako kot v ringu bo imel tudi med tekmovanjem zveste navijače. Njegovi najdražji ga podpirajo in so veseli zanj, za kar je izjemno hvaležen. Le dekleta ne bo med navijači, kajti Marcel je trenutno samski. Postavni borec zato ne zanika možnosti, da bi na posestvu preskočila kakšna iskrica. Marcel: "Če bi odgovarjala mojim kriterijem, bi bil pripravljen na to, da."