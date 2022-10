Borbena Danijela do fantastične prednosti pri tedenski nalogi

Majina družina je naročila dodatno pošiljko hlodov, kar je razjezilo predvsem sosede. Njihovo slabo voljo je pregnala Danijela, ki je z zmago proti Maji svoji družini priborila fantastično prednost pri nalogi.

Andrea se ne vidi več v svoji družini Ivan in Aljaž sta želela dokazati, da ni samo Andrea tista, ki zna molsti in skrbeti za kravici. Tako sta dan začela z molžo. Maja je po zajtrku predlagala, da bi vsi skupaj šli telovadit. Andrea se ni želela pridružiti, ob kar se je obregnil Aljaž: "Vidi se, da ni več složna z nami, že odkar smo prišli v hlev." Po telovadbi je Maja vprašala Andreo, kaj je narobe. Ta je napovedala, da bo namočila perilo, nato pa bo šla delat. Maja je bila mnenja, da perilo ni prioriteta, Andrea pa je vztrajala pri svojem. Kasneje je dodala, da si želi neuspeha pri tedenski nalogi, zato da bi šla domov. Andrea: "Ker jaz se ne vidim več v tej družini."

icon-expand Tom je hranil poškodovanega Aljaža. FOTO: POP TV

Majina družina naroči dodatno pošiljko hlodov Maja je predlagala, da bi gospodarici Nadi napisali pismo. Razžagali so že vse hlode in jih razcepili, zato so prišli na idejo, da bi prosili za še več hlodov. Tom je, da bi bila igra poštena, predlagal dodatno pošiljko še za sosede, a se ostali člani družine niso strinjali. Aneta pa je sklepala, da želi Maja na ta način izmučiti moške in se jih znebiti, v prvi vrsti Aljaža. Tom se pritoži V Kmečkem listu je tekmovalce najbolj pritegnila novica o kamenčkih, predvsem o najmočnejšem. Se je pa Tom odločil pisati uredništvu Kmečkega lista, saj je želel predstaviti svojo plat zgodbe v zvezi z dogajanjem v sobi glave družine. Zapisal je, da tisto noč ni bilo nobenih vzdihljajev in da gre za neresnične informacije. Andrea: Maja je pokazala pravi obraz Andrea se je med opravljanjem tedenske naloge odločila, da bo oprala svoja oblačila. Maja je ponovila, da je naloga bolj pomembna, a se jim Andrea ni želela pridružiti. Aljaž je komaj obvladoval svojo jezo, zdelo se mu je, da njegova sotekmovalka gleda samo nase, medtem ko ostali garajo. Maja je nato vzela Andreina oprana oblačila in jih stresla po tleh, ta pa je povedala, da sedaj pa res ne bo delala. Maja ji je nato zabrusila, da ne bo dobila kosila in da to, kar počne, ni pošteno od nje. Maja: "Sram te je lahko." Andrea pa je družino spomnila, da so tudi prejšnji teden sabotirali nalogo. Mirno je dodala, da je Maja pokazala pravi obraz.

icon-expand Majina družina je nakopala dodatno delo sebi in sosedom. FOTO: POP TV

Nova pošiljka, novi izbruhi Na posestvo je prispela pošiljka novih hlodov, zaradi česar je bila presenečena predvsem Danijelina družina. Aneta se je jezila na sosede, češ da so se pritoževali čez svoje žulje, potem pa so naročili novo pošiljko. Tega ni pričakovala niti Nada, ki pa je bila pozitivno presenečena. Družini je sporočila še, da bo nalogo pregledala dan prej. Novo pošiljko je dobila tudi družina v hiši, tudi oni so dobili Nadino pismo. Aneta je zaradi tega opravila z Majo: "Zdaj se mi je pokazala v luči, v kateri so jo vsi opisovali ... Sploh je ne rabim spoznati, kar naj gre." Počilo pa je tudi pri sosedih. Aljaž je začel kričati na člane družine, ker ga je motila slaba organizacija in izogibanje delu. Pritoževal se je, da se smejijo sosedom, češ da oni nimajo volje do dela: "Kdo pa dela tukaj?!" Je pa opazil, da so po njegovem izbruhu vsi zagrabili za delo.

Danijela si pribori fantastično prednost pri nalogi Ta dan sta se za prednost pri tedenski nalogi pomerili Maja in Danijela. Vsaka je morala na dveh mestih prežagati desko. Danijeli je vse od začetka šlo veliko bolje od rok in je tudi prva uspela opraviti nalogo. Njena družina se je morala odločiti, kateri član sosednje družine ne bo smel delati do večera, in izbrali so Toma. Poleg tega so si lahko obetali tudi mehanski pripomoček, s katerim bodo lahko hitreje opravili tedensko nalogo. Ko so zagledali cepilec, so bili več kot navdušeni in do večera so naredili ogromno. Karin je povedala, da bi lahko naročili še tretjo pošiljko hlodov: "Samo mi nismo tako neumni."

icon-expand Veselje Danijeline družine. FOTO: POP TV

Dodatna nagrada za Denisa Nada je dodatno nagradila najbolj pridnega kmeta preteklega tedna. Denis je lahko slišal svoje domače, ki so mu izrazili podporo. Ob tem se mu je utrnila solza, hkrati pa se je v njem prebudil nov žar za borbo.