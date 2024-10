Boris se je v jezi znesel nad Tjašo

Marjana Povše se je čudila, potem ko je Boris Vidovič po izboru odvihral iz hiše, namesto da bi se posvetil nalogi. Tekmovalec se je spravil na Tjašo Vrečič, češ da je kotičkarica, da taktizira in lobira. Tjaši se je v bran postavil Žiga Mohar: "Kaj se dereš na ženske?!" Očital mu je tudi neprimeren odnos do Marjane, češ da od nje samoumevno pričakuje obroke. Žiga: "Sploh ne vem, kaj tu dela. Je ves čas, dela nič, kuha tudi ne, samo pritožuje se nad tem, da je lačen, to je pa to ... Pa sonči se." Boris pa mu je vrnil, češ da s Tjašo gledata zvezde, Niku pa potožil, da sotekmovalcev ne more več gledati.