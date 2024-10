Boris Vidovič: Kmetija ni bila prava zanj, našel je službo v Dubaju

Z Marjano se ne bi strinjal, ker sem recimo v hlevu vedno pomagal čistiti in skrbeti za živali. Je pa res, da če bi večkrat pomagal pri nalogah, bi mi to zagotovo prišlo prav pri dvoboju z Žigo.

V svoji prvi areni si pristal skupaj z Žigo Moharjem in kot drugi dvobojevalec si sam izbiral vrsto dvoboja. Moči sta merila z vilami in tvoj nasprotnik se je odrezal bolje. Marjana Povše je bila mnenja, da bi ga lahko premagal, če bi se bolj trudil z delom na posestvu. 'Vadil' bi lahko denimo v hlevu, ki ga je bilo treba čistiti vsak dan. Bi se strinjal z Marjano?

V bistvu sva se z Nikom vedno dogovorila, karkoli sva se, samo da je on to na koncu vedno povedal na glas, ker jaz nisem hotel biti v središču pozornosti. Verjetno je pa tudi malo v jezi komentirala vse skupaj, saj smo ji zadnji teden zabili nož v hrbet vsi skupaj, ki smo bili njeni 'prijatelji', kar je botrovalo temu, da je na koncu izpadla.

Tudi Laura Beranič je slabo sprejela imenovanje za dvobojevalko. Takrat je povedala, da si kot otrok, ki se mu ne da delati ali razmišljati, in da narediš vse enako kot Nik in to, kar ti prišepne prek ograje Tamara. Kako bi to komentiral?

Če sem čisto iskren, sem z Majo bil v dobrih odnosih samo zaradi Nika, ker me je velikokrat zmotila kakšna stvar, ki jo je naredila ali komentirala, ampak sem to namerno preslišal, da ne bi vnašal slabe energije v naš 'klan'.

Tvoja pot v tekmovanju se je zaključila ravno pred novo fazo, ko bodo morali tekmovalci živeti v hlevu, nastopil je čas krize in na preizkušnji bo njihova trpežnost. Ali je bilo zaradi tega lažje oditi domov?

V trenutku, ko sem izpadel, sem bil res vesel in mi je odleglo, da grem domov v domače okolje, tja, kjer me imajo radi, tako da jim nisem čisto nič zavidal, da so oni ostali dlje od mene, še posebej, ko sem izvedel, da se začenja kriza na kmetiji.

Videti je bilo, da je tvoj odhod najbolj prizadel Marcela Verbiča, saj je bil ves otožen. Si se tudi ti tako zelo navezal nanj?

Za Marcela lahko samo rečem, da je car in da sva se razumela od trenutka, ko sva se spoznala, in da sem se z njim najbolj zbližal, ko sva pristala v isti družini. Samo besede hvale imam za Marcela!

Na posestvu si bil kar osem tednov. Kakšna je bila vrnitev v realno življenje in kaj vse si moral nadoknaditi?

Vrnitev v realno življenje je bila kot naročena, saj sem kmalu po prihodu nazaj domov odšel na morje v Grčijo z družino in prijatelji. Nadoknaditi pa mi ni bilo treba nič kaj takega, tako da sem bil končno pripravljen na poletje in uživanje.

Napovedal si, da se boš Igorju Mikiču maščeval, ker te ni imenoval za glavo družine, sedaj pa mu, kot je povedal, v Dubaju urejaš službo in srne. Kaj pravzaprav načrtujeta?

Kar sem rekel za Igorja in maščevanje, je bilo seveda povedano v hecu, je pa res, da nisem pričakoval tega, da bo dal Majo za glavo družine. Dobil sem službo v Dubaju, in sicer delam kot 'VIP host' v enem 'beach clubu' in poleg tega tudi modeliram. Ja, Igorju bom v kratkem našel kakšno službo, podobno, kot je moja, da se mi pridruži v Dubaju in da uživamo to zimo na toplem.

Kakšni pa so še tvoji cilji in želje za prihodnost?

Zaenkrat vem samo to, da bi se rad malo ustalil v Dubaju, kajti to je mesto prihodnosti.