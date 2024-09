Boris Vidovič z nogometnih zelenic na posestvo Kmetije

OGLAS

27-letni Boris Vidovič iz Ljubljane je nekdanji profesionalni nogometaš. Zaradi njegove nadarjenosti so nanj postali pozorni številni tuji klubi, a je njegov največji ponos vezan na domovino. Boris: "Najbolj sem ponosen na to, da sem lahko zaigral za slovensko reprezentanco v mlajših selekcijah." Igral je pri Bravu, pa za Olimpijo, nakar je bilo njegovih sanj o profesionalni nogometni karieri v hipu konec. Boris: "Mojo nogometno pot je prekrižala poškodba kolena, kot tudi veliko drugim talentiranim fantom v Sloveniji."

Šport ostaja pomemben del njegovega življenja: "Še vedno je v mojem vsakdanjiku šport prisoten na prvem mestu, tako bo verjetno ostalo vse do konca mojih dni." Tudi zato, ker je po koncu športne kariere nepričakovano zajadral v manekenske vode. Začelo se je z načrti za oddih v Južni Ameriki. Boris: "V Kolumbijo sem odšel z mislijo, da bom samo potoval, ampak malo pred odhodom sem na socialnem omrežju našel agencijo za modeling in jim pisal, tako da smo prišli do skupnega jezika."

Zaveda se, da bi se zgodba lahko končala tudi drugače. Boris: "Glede na to, da sem odšel v Južno Ameriko in da je Kolumbija zelo nevarna država, sem res imel pomisleke, da bi lahko šlo za prevaro, tako da do zadnjega trenutka sploh nisem zares vedel, če ta agencija sploh obstaja (smeh)." A takšen podvig bi dovolil tudi svojim otrokom, pravi: "Če bi bili moji otroci dovolj stari, bi jim pustil tudi takšen podvig, saj se iz njih največ naučiš." Navsezadnje je njegov moto: Vsak dan živi, kot da je zadnji. Boris: "Zato ker je življenje kratko in res ne bi rad, da ko bom enkrat v letih, obžaloval, da česa nisem storil."

Njegova naslednja destinacija je Brazilija, kjer bodo nastale nove fotografije, do katerih pa je ponavadi kritičen. Boris: "Jaz sem kar samokritičen in me vedno nekaj moti, ampak še vseeno se mi zdi, da bi moral vsak človek biti zadovoljen sam s sabo, saj smo vsi lepi na svoj način."

