Borutu moč odločanja. Je pljunil v lastno skledo?

Lucija Kolar je za glavo družine imenovala Boruta Gregoriča, ki je za hlapca določil dvojčka Klobasa, za deklo pa Tanjo Balabanić. Bojan Kermavner pa je v gozdu koval nov načrt, s katerim bi si zagotovil varnost.

Kritike na račun Jana Klobase Bojan je ponoči, ko so vsi ostali odpadniki spali, delal zapiske. Le takrat je lahko prišel do Pratike, ki jo je Rene povsem okupiral. Na posestvu sta bila zjutraj pridna Danijel in Marjana, ki se je pritoževala čez Jana. Starejši izmed dvojčkov bi moral skrbeti za živali, pa tega po njenem mnenju ne opravlja dobro. Danijel se je strinjal, da bi bilo treba v njihovi družini vzpostaviti red in disciplino.

Danijel bi na posestvu vzpostavil red in disciplino FOTO: POP TV

Simona prišla v osje gnezdo Simona je bila na trnih, preden se je odpravila na tlako. Bala se je vsesplošnega zasliševanja, zato je prosila za nasvete izkušenih. Rene je napovedal, da se podaja v osje gnezdo, a se ni bal zanjo, saj se mu je zdela hladnokrvna in brezbrižna. Dvojčka sta medtem pripravljala uniformo varnostnika in vrv zanjo. Simona si je ob prihodu na posestvo izmislila, da so tudi njih okradli, a ji je Tanja povedala, da bo dan preživela, privezana za drevo. Damjana se ni strinjala s početjem svoje družine, Tom pa je komentiral, da bi to morali storiti že prvi teden. Tudi Marjana se ni strinjala, napovedala je, da bo vzela nož in osvobodila Simono, s čimer je razjezila Tanjo.

Ideja, da bi Simono privezali k drevesu, je zrasla na njihovem zeljniku. FOTO: POP TV

Borut novi glava družine Družina je nato prisluhnila Lucijinemu pismu, v katerem je za novega glavo družine določila Boruta, ki ga ima za poštenega in iskrenega. Tekmovalec je napovedal, da bo spremenil nekaj pravil. Sara ne bo več v kuhinji, vsak dan v tednu bo kuhal nekdo drug. Odpadnikom ne bodo namenili prav nič hrane, dokler ne ugotovijo, kje je vse, kar je izginilo s posestva. Simona se je v tistem hipu odločila, da ne bo delala.

Lucija je izbrala Boruta FOTO: POP TV

Hlapca znova dvojčka, dekla Tanja Borut je za hlapca določil Tilna in Jana, saj bi rad preveril, če sta v resnici tako spretna in močna, kot se mu dozdeva. Za deklo je izbral Tanjo, da bi dvojčka zagotovo šla v areno. Dvojčkoma je bilo jasno, da se ju želi Borut znebiti, Tanja pa je ocenila, da je glava družine s tem pljunil v lastno skledo.

Tekmovalci bodo zamenjali vloge Gospodarica Nada je Borutu naročila, da morajo izdelati prežo oziroma opazovalnico, ki bo morala imeti na dveh straneh deske v oblike človeka. Težava je bila, da mora ta del naloge biti izključno v domeni žensk, tekmovalci ne bodo smeli pomagati. Moški bodo v tem tednu opravljali ženska dela, skuhati morajo sladke sirove štruklje, žgance in slivove cmoke. Poleg tega morajo poskrbeti, da bo hiša kot iz škatlice, pri čemer jim ženske ne smejo pomagati. Poleg tega bodo morali zašiti oblačila za deske v oblike človeka. Gospodarica je še opozorila, da ima na posestvu vohuna. Če ne bo upošteval navodil, bo to zagotovo izvedela in ga bo kaznovala.

Le kdo je vohun na posestvu? FOTO: POP TV

Borut je predal navodila, poudaril je, da mora menjava vlog potekati brez komunikacije. Dvojčka sta podvomila v uspeh naloge, saj nista verjela, da bodo ženske uspele postaviti opazovalnico. Denisa pa je skrbelo za moški del naloge. Bojan bi Pratiko zamenjal za imuniteto Bojan je hitel z zapiski iz Pratike. Premišljeval je o tem, da bi jo vrnil članom družine, v zameno pa bo zahteval, da ga ne določijo za hlapca in izberejo za dvobojevalca. Pripravljen je bil na burne reakcije odpadnikov, vse pa bo odvisno od odnosov med njimi.

Bojan kuje nov načrt FOTO: POP TV

Težave na obeh frontah Sari Rutar je bilo slabo, ko je opazovala dogajanje v kuhinji. Ocenila je, da jim v tem tednu trda prede. Tilen je komentiral, da bodo kuharji v enem tednu porabili vse, kar je Sara prihranila, Luka pa se je držal za glavo in poskušal organizirati delo, a mu je Jan rekel, naj se sprosti. Ženske pa niso vedele, kako naj se sploh lotijo gradnje opazovalnice, nato pa so le pripravile načrt. Zapletlo se je pri izvedbi, pri čemer jih je reševala Božidara.

Luka se je držal za glavo FOTO: POP TV

Simona je jokala Borut je želel, da bi Simona dokazala, da jih niso oropali oni, le tako bi morda dobili hrano. Ona pa se je odločila, da naslednjič sploh ne bo prišla na tlako. Toda kasneje ji je bilo zelo žal, da se je v gozd vrnila brez hrane, in je zaradi tega jokala. Odpadniki so se odločili, da družini kljub vsemu ne bodo izdali, kaj so storili.

Solze po koncu psihično napornega dne FOTO: POP TV

Moški v nedrčkih in tangicah? Moški so menili, da tekmovalkam ne bo uspelo zgraditi opazovalnice. Sklenili so, da se bodo v tem primeru zadnjo noč pred prihodom gospodarice oblekli v nedrčke in tangice ter dokončali nalogo.

Tekmovalke med gradnjo opazovalnice FOTO: POP TV

