Borut Gregorič: Zame je kraja kraja, čeprav v igri

Karakterno smo si zelo podobni in vemo, da to ne gre skupaj. Iskreno, tudi sam sem udaril mimo, ker sem si ustvaril slabo sliko o njiju, in na koncu smo se zelo lepo razumeli. Ampak, ja, onadva sta prišla zmagat, jaz pa le po izkušnjo. Zato sem sam bil lahko ravnodušen in več kot toliko nisem želel oz. potreboval taktizirati.

Moja predstava o šovu je bila drugačna, kot izkušnja v le-tem. Že samo snemanje oddaje poteka drugače, kot sem si predstavljal. Predvsem me je presenetilo to, da smo se s tekmovalci kar v redu razumeli, čeprav mogoče na televiziji izpade čisto drugače.

K sodelovanju v resničnostnem šovu Kmetija si se prijavil z veliko željo po novi izkušnji. Kakšna so bila tvoja pričakovanja in ali so se tudi uresničila?

Spomnimo se tudi konflikta, ki si ga imel s takratno glavo družine, Marjano Povše. Ali ti je bilo kasneje žal, da si med gradnjo pomola povzdignil glas nad njo?

Kar se tiče konflikta z Marjano je najverjetneje izpadlo ostro in neprimerno, da se en 30-letnik zdira nad starejšo gospo. Ampak verjemite mi, po enem tednu z njo bi marsikdo ravnal enako, če ne celo hujše. Danes mi je žal, ampak mislim, da če bi se situacija ponovila, bi ravnal enako.

Kaplja čez rob so bile zate tudi Simonine grožnje, s katerimi se je branila, ko ste jo zasačili z ukradeno Pratiko. Zakaj kot družina niste pokazali pretiranega razumevanja do njihovega početja, ki je bilo del igre in skoraj edini način, da pridejo do hrane in preživijo v gozdu?

Pred njihovimi krajami smo jim normalno dajali hrano, tudi količinsko je bilo dovolj za štiri osebe. Ko so pa začeli hrano odtujevati, sem se jaz prvi strinjal, da jim je ne damo. Dokler nisem postal glava družine in sprejel odločitev, da jim hrane res ne damo, se nihče izmed mojih predhodnikov tega ni upal storiti. Zame je kraja kraja, čeprav v igri.

Med ogledom oddaj si lahko opazoval vzporedno dogajanje v gozdu, ki se je sicer prepletalo z življenjem na posestvu, ter dejanja in izjave članov družine, ki jih takrat nisi mogel videti in slišati. Kaj te je najbolj presenetilo, kar se tiče prve, torej vaše, in druge, odpadniške zgodbe?

Pri odpadnikih me je presenetilo to, da so dejansko bili zelo složni, čeprav so govorili, da niso. Složnost se je pokazala tudi v areni, ko sta Bojan in Rene stopila skupaj in nato premagala Damjano in Tanjo. Pri naši družini pa me vedno znova preseneča Janova dobra taktika. Čeprav smo vsi vedeli, da jo ima, si ni nihče predstavljal, da jo je naštudiral do potankosti.

Denis ti je pred slovesom dal velik kompliment, saj te je opisal kot izredno iskrenega človeka. Kako si se počutil ob tem in ali imaš enako mnenje o njem?

To, da sem iskren, vem, in to ve tudi cela družina na posestvu. Večkrat sem jim povedal, da takšen pač sem, in čisto vsakemu sem povedal naravnost v obraz, kar mu gre. Kar se pa tiče Denisa, vem, da je fant na mestu in po iskrenosti takoj za mano (smeh).