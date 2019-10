Borut mora v areno, Danijel izgnan z glavnega posestva

Tekmovalci so za prvega dvobojevalca izbrali Boruta Gregoriča, ki je napovedal, da se bo vrnil kot zmagovalec. Prva črna ovca v družini je postal Danijel, ki se je moral preseliti v hišo v gozdu, tam pa sta ga s svojim prihodom presenetila glasnika stricev iz ozadja.

Bitka med spoloma Tekmovalke so se pred izborom prvega dvobojevalca oziroma dvobojevalke dogovarjale, da bi moral biti ta teden moški dvoboj. Pobudnica pogovora je bila Tanja, ki se je želela znebiti Boruta. Denis in njegovi zavezniki pa so komentirali, da bi dvoboj moral biti ženski, saj samo tri tekmovalke delajo, od ostalih pa ni nobenih koristi. Denis: "Same sebi se smilijo."

Tanja se kesa Tanja je obžalovala, da je za hlapca imenovala Boruta, saj se ji zdi prijeten in iskren. Želela si je, da bi izbrala Danijela, ki meša štrene in je zelo spremenljivega razpoloženja. Kljub informaciji, da namerava Borut izzvati Reneja, se je kasneje še bolj jezila na Danijela, saj ji je Simona zaupala, da je kritiziral njeno nedelo.

Rene se poskuša zasmiliti Borutu Rene je izkoristil trenutek in je Borutu povedal, da se je prijavil zaradi svoje mame, ki ji želi pomagati izvleči se iz finančnih težav. Toda hlapcu se ni prav nič zasmilil: "To pri meni ne bo prav ničesar spremenilo." Poleg tega je ocenil, da nekdanji odpadnik ni dovolj psihično močan, da bi zdržal do konca, saj se prehitro užali. Tako je bilo denimo v areni, ko ga člani družine niso povabili medse. Če bo zmagal, pa bo Reneju dal nekaj denarja, da bo pomagal svoji mami.

Janu je vseeno, kako se počuti Rene Rene je priznal, da ga je res prizadelo, ker je Jan Klobasa predlagal, naj namesto njega izberejo Simono. Jan mu je razložil, da so jo izbrali, ker je najšibkejši člen, Rene pa mu je očital: "Jaz tega ne bi nikoli naredil. Tebi." Janu pa je bilo vseeno, kako se Rene počuti, spomnil ga je tudi, da jim je kot odpadnik lagal, resda zaradi nalog, pa vendar. Ocenil je še, da ga lahko njegovo sedenje na več stolih spravi v težave.

Borut prvi dvobojevalec Borut je bil pred izborom prvega dvobojevalca prepričan, da bo to prav on in da bo zmagal. Borut samozavestno: "Če se vrnem iz arene, se vidim že v finalu." Prvi del njegove napovedi se je tudi uresničil, ta petek bomo torej priča moškemu dvoboju. Toda tokrat bodo vsi člani družine izbirali drugega dvobojevalca, pri čemer še vedno velja pravilo enakega spola. Boruta pa je začelo skrbeti, da bo njegov nasprotnik izbral dvoboj v znanju.

Črna ovca Danijel izgnan s posestva Sledil je nov preobrat. Natalija: "V vsaki družini je nekdo, ki vanjo vnaša nemir." Tekmovalci so morali izbrati osebo, za katero menijo, da je črna ovca v družini. Največ glasov je dobil Danijel, ki bo moral živeti v hiši v gozdu, okoli vratu bo moral nositi zvonček. Danijelu ni bilo lahko, zdelo pa se mu je, da v njem vidijo grožnjo. Natalija: "Prosim, da takoj zapustiš to omizje in glavno posestvo."

Glasnika stricev iz ozadja sta Sabina in Miha Medtem sta se v gozdu pojavili skrivnostni osebi. Izkazalo se je, da sta to vsem prav dobro znana Sabina Mlakar in Miha Kavčič. Presenetila sta Danijela, ki na Miho ni naredil prav dobrega vtisa. Glasnik stricev iz ozadja je razkril, da imata s Sabino prav posebno nalogo, ki pa mora zaenkrat ostati skrivnost.

Danijel se kani maščevati Danijel je prišel prosit Simono za svoja oblačila. Zaupala mu je, da ga nameravajo izbrati za drugega dvobojevalca, on pa je samozavestno napovedal, da bo Boruta izločil z znanjem. Jan mu je prinesel hrano, nekdanji odpadnici pa oblačila. Danijel: "Sem vedel, da sta vedve carici, drugi bodo pa že svoje dobili, ko pridem nazaj."

Prihodnjič bo Danijel izvedel, da sta Sabina in Miha glasnika stricev iz ozadja, nakar se bo skoraj stepel z Janom in Tilnom. Ne zamudite jutri ob 20. uri na POP TV ali že zdaj pojdite na VOYO.