Borutov načrt se je sfižil, v dvoboj gre Tanja

Danijel Frigelj in Denis Šajher Kovačič sta poskrbela za to, da dvojčka ta teden ne bosta šla v areno. Glava družine je njuno dejanje označil za strahopetno, odnosi med nekdanjimi zavezniki so se ohladili. Razkol med odpadniki pa je poleg Bojanovega taktiziranja poglobila še Simonina skrita naloga.

Moški dvomijo v uspeh ženskega dela naloge Tekmovalke so še vedno premišljevale, kako bi postavile opazovalnico, Tom in Luka pa sta bila samozavestna glede svojih sposobnosti v kuhinji. Prepričana sta bila, da bodo moški z odliko opravili svoj del naloge, glede ženskega dela pa je bil Tom skeptičen. Tudi Borut je bil v skrbeh zanje, zdelo se mu je, da so vrgle puško v koruzo.

Luka in Toma samozavestna v kuhinji. FOTO: POP TV

Simoni zaradi skrite naloge zastane srce Simona bo morala do naslednjega obiska gospodarice Nade na posestvo vrniti Pratiko, ki so jo ukradli, toda ostali odpadniki ne smejo izvedeti za to. Kot je povedala, ji je ob tem zastalo srce.

Simona je dobila težko skrito nalogo. FOTO: POP TV

Borut jezen, ker ga tekmovalci pustijo na cedilu Rene in Adrijana sta Tanji in Janu zaupala, da bo izbor prvega dvobojevalca zanju zelo težek, saj so jima prav hlapca in dekla najbolj pri srcu. Dogovorili so se, da bodo odpadniki namenili dva kamenčka dvojčkoma, dva pa Tanji. Tudi člani družine so preračunavali, kako bi glasovali. Borutov načrt se je na koncu sfižil, saj je več članov družine kamenček namenilo Tanji. Denis in Danijel sta se želela zaščititi, zato sta glasovala za Tanjo, s tem pa sta prekršila dogovor, ki sta ga sklenila z glavo družine. Slednji je povedal, da sta stisnila rep med noge in da jima ne zaupa več.

Bojan je poskrbel za nov zaplet. FOTO: POP TV

Kasneje je Borut vpričo vseh Danijela označil za lisico in dodal: "Mislim, da je naša zgodba zaključena." Tanja je še dodala: "Kar seješ, to žanješ." Danijel pa je pojasnil, da mu je prišlo na uho, da bo on drugi dvobojevalec, zato je kamenček namenil Tanji. Danijel: "Igram svojo igro in ne mislim sploh nikoli več ubogati nikogar drugega."

Le nasmeh je bolj grenak ... FOTO: POP TV

Tudi odpadniki se niso držali svojega dela dogovora, Bojan je bil tisti, ki si je premislil in se je v zadnjem hipu odločil za Tanjo. Adrijani je bilo zaradi tega tako hudo, da je jokala in je napovedala vojno proti Bojanu. Med tekmovalci so se nakopičile zamere Dvojčka je skrbelo, da jima je Tanja morda zamerila, ker je bila izbrana za prvo dvobojevalko, a naj bi jo razočaral Denis, s katerim sta bila zelo povezana, pa je glasoval zanjo. Če bo zmagala, bo pri njej zagotovo na tapeti. Danijel je bil jezen na Boruta, zato ga namerava ob prvi priložnosti izzvati na dvoboj. Denis pa se je spraševal, kako bi glasoval Borut, če ta teden kot glava družine ne bi imel imunitete.

Razočarana Tanja in njena zaveznika FOTO: POP TV

Simona skrije Pratiko, Rene obtoži Bojana Simona je po dolgem čakanju na pravo priložnost v roke dobila Pratiko. Skrila jo je pod pulover in se odpravila na sprehod. Ko je Rene ugotovil, da Pratike ni, so jo odpadniki začeli mrzlično iskati. Simona se je delala nevedno: "Nekdo ima prste vmes." Rene je sumil Bojana, zato je sklenil, da ga bo opazoval. Pratiko je začel iskati še v gozdu in jo je res našel. Obtožil je Bojana, češ da jo je skril on. Simoni je malce odleglo, skrbelo jo je samo, kako bo dokončala skrito nalogo. Ker Rene ni odnehal obtoževati, je Bojanu prišel do živega.

Rene opazuje Bojana. FOTO: POP TV

