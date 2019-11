Božidara razkriva, zakaj v areni ni pokazala prave borbenosti

Nikogar se nisem bala niti, ko sem odšla v dvoboj. Prave borbenosti nisem pokazala, ker so vsi poznali razlog, zakaj hočem domov. To je bil zobozdravnik. Na posestvu se mi je odlomil mostiček in sem bila brez sprednjih zob. In takšna nisem želela tekmovati.

Na posestvu ste vseskozi poudarjali, da ste močni in se nikogar ne bojite. Zato so se drugi, še posebej Marjana, bali vas. Toda v areni niste pokazali prave borbenosti, vsaj takšne ne, kakršno ste vseskozi napovedovali. Zakaj?

Ali vas je presenetilo, ko so tekmovalci glasovali za to, da si na posestvu ne želijo imeti vas?

Reakcija Tilna me je presenetila. Vedela sem, da ga je vleklo na nogometno tekmo pa tudi domotožje je imel. Jan se je zavedal, kaj si jaz želim in kakšna je moja želja, in ta je bila, da se borita naprej, do konca.

Zmaga Danijela in Marjane me ni presenetila.

Kako težko se je bilo boriti v paru z Janom Klobaso, ki je bil v areni zelo motiviran, in ali so tudi njegova pričakovanja vplivala na vašo samozavest in izid dvoboja?

V slabi luči se mi je najbolj pokazala Marjana, malo sem bila razočarana tudi nad Tanjo saj sem mislila, da me pozna bolje. Razočarala me je, ko je rekla, da ji je vseeno, katera pride nazaj na posestvo, Simona ali jaz, saj sva bili v istem klanu in kar povezani. To se mi je zdelo neiskreno do mene, kakor tudi njena izjava, da sem igrala neko svojo taktiko, čeprav je vedela, v kakšnem stanju sem bila.

Kolikor sem ju imela priložnost spoznati, sta to zelo prijetna in odkrita fanta. Imata svoje cilje, življenjske cilje, in to mi je zelo všeč pri njima. Glede kritik gledalcev, enim sta všeč, drugim ne. Sem pa razočarana, da ju tako blatijo.

Gledalci nimajo najlepšega mnenja o Janu in Tilnu, predvsem zaradi njunega taktiziranja in direktnosti. Vi ste ju imeli možnost bolje spoznati. Ali so kritike na njun račun upravičene?

Za dvojčka ste se pred tem že žrtvovali. Resda ni prišlo do dvoboja, pa vendar. Kaj sta vam obljubila v zameno za to?

Z Marjano sva si delili tobak. Mojega, njenega in Adrijaninega. Ko je mojega tobaka zmanjkalo, je Marjana izjavila: "Kaj bomo pa zdaj, ko nimamo več tobaka?" Rekla sem, da ne bomo umrli zaradi tega. Po naključju je Adrijana videla Marjanino odprto toaletno torbico in opazila, da ima skrite štiri cigarete. To se mi je zdelo zelo podlo od nje, ker sem jaz vedno delila svoje cigarete z njo. Marjana je verjetno svoje hotela zase. Poleg tega so bili še štirje cigareti pod vzglavnikom, torej skupaj 8 cigaret. Z Adrijano sva odšli do Tanje, in ji povedali, kaj sva našli. Tanja je burno odreagirala in rekla: "Vse ji poberita." Tako sva tudi storili.

Zakaj? Odločila sem se zaradi tega, ker so bili prepiri okoli tobaka neznostni, kot da je to glavni izvor preživetja na kmetiji. Tega nisem mogla več prenašati in sem se odločila, da jim povem zgodbo, kaj je boj za preživetje in kako nizko se lahko človek spusti, da preživi sebe in otroke.

Pa ste vedeli, da je v spalnici nameščena kamera?

Seveda sem vedela za kamero.

Pred odhodom s posestva ste povedali, da so za vami najlepši trenutki v vašem življenju. Kako je sodelovanje v šovu vplivalo na vas in kakšnih odzivov ste bili deležni?

Res je, da so biti to eni najlepših trenutkov v mojem življenju, kajti spoznala sem veliko novih otrok, prijateljev. Vsi so mi zelo prirasli k srcu, ker smo skupaj doživljali nepozabne trenutke. Bilo je ogromno smeha pa tudi razdražljivosti. Sodelovanje v šovu je pozitivno vplivalo name, kajti spoznala in dokazala sem, da sem res močna oseba. Odzivi so bili večinoma pozitivni.

Kakšno pa je bilo snidenje z vašimi najdražjimi? Ste morda takrat potočili kakšno solzo, če že na posestvu niste jokali?

Snidenje z najdražjimi je bilo seveda ganljivo, ampak jokala nisem. Največ veselja so pokazali moji vnuki, malo manj otroci, ker so od mene pričakovali več. Ko so izvedeli, kakšen je razlog mojega prihoda domov, pa so me popolnoma razumeli.

Za konec, kdo od tekmovalcev si po vašem mnenju zasluži zmago in 50.000 evrov?

Moji favoriti so Luka, Jan in Tilen. Zmago privoščim vsakemu izmed njih, ker si to zaslužijo.