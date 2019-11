Bridke solze v areni in krizni sestanek Janovega klana

Luka Lampret je bil v areni spretnejši od Denisa Šajherja Kovačiča, ki ob porazu ni mogel zadržati solz. Zmagovalec dvoboja pa se je po napovedi, da bo izstopil iz starega klana, soočil z Janom in še enkrat presenetil.

Marjanina preobrazba Marjana Povše se je končno povezala s člani družine in se začela zabavati. Veselila se je nove izkušnje, saj je bil njen vsakdan pred tem precej enoličen. Marjana: "Ta sprememba mi je res obogatila življenje. Pridobivam na samozavesti. Vedno bolj si zaupam. Mislim, da bom odšla domov močnejša."

Prerojena FOTO: POP TV

Dvobojevalca proti družini Denis in Luka sta prepevala v kajži in se prav lepo ujela. Ustvarila sta svoje mnenje o družini, nista ji več zaupala. Dala sta si obljubo, da bosta v primeru poraza drug drugega imenovala za glavo družine. Tekmovalci pa so ju imeli v zobeh, opazili so, da sta se ta teden veliko družila, postorila pa nista kaj dosti.

Povezala sta se FOTO: POP TV

Lukova zgodba Denis je zavajal družino z izjavami, da se namerava predati. Moč mu je vlivala kariera športnika in pa dragoceni namig, ki ga je pridobil s skrito nalogo. Luka je povedal, da je bil pri 14-ih letih udeležen v prometni nesreči. Od takat naprej so imeli doma težave, družina je razpadla, postal je odvisen od samega sebe in tako je tudi na posestvu.

Sam doma, sam na posestvu FOTO: POP TV

Luka šokira Jana Denis je v areni povedal, da se je povezal s svojim nasprotnikom, in razkril, kakšno nalogo je imel Luka, kar je dvojčka povsem presenetilo. Luka je vse potrdil in dodal, da njegov stari klan ni takšen, kot je bil, in da bo odslej premišljeval s svojo glavo. Zmotilo ga je, ker so njihove vezi temeljile na taktiziranju, in da nihče ni prišel do ograje, ko je bil v gozdu. Zmotilo ga je tudi, da je Jan silil vanj, pa čeprav sta se dogovorila drugače. Dodal je še, da se je počutil ničvrednega, imel je občutek, da so ga izkoristili samo za glasove.

Dvobojevalca v areni FOTO: POP TV

Denis ob porazu zajokal Dvobojevalca sta se pomerila v spretnosti, v igri 'Frača spomina'. Z žakeljčki sta poskušala porušiti nasprotnikovo piramido, nato pa sestaviti svojo. Luka je prvi načel Denisovo, a je ta nadoknadil zaostanek. Sestavljanje je šlo hitreje od rok Luku, Denisu niso pomagali niti Danijelovi številni nasveti. Denis je ob porazu zajokal. Bil je vesel, ker odhaja domov, po drugi strani pa je bila ločitev od tekmovalcev vendarle preveč boleča. Pred odhodom je Luku predal svoj namig. Natalija Bratkovič je še povedala: "Prva črna ovca je zapustila posestvo in s tem tudi Kmetijo. Morebiti prav to pomeni, da je naslednja tarča neka druga črna ovca."

Denisovo slovo FOTO: POP TV

‘Če bi bili vsi taki kot onadva, bi šli že zdavnaj domov’ Jan je povedal, da je razočaran, ker sta se s Tilnom vseskozi izpostavljala kot glavna taktizerja na posestvu in sta zato ostala brez prijateljev, medtem ko sta bila Luka in Tom na varnem v ozadju. Dodal je, da pride trenutek, ko se mora nekdo v klanu žrtvovati. Jan: "Če bi bili vsi taki kot onadva, bi šli že zdavnaj domov." Tanja je prišla do zaključka, da bodo morali odslej upoštevati mnenja vseh članov klana in Jan ne bo več mogel delati po svoje.

Soočenje po areni FOTO: POP TV

Neprecenljiva izkušnja za Denisa Denis je imel za seboj neprecenljivo izkušnjo, poraz je prenesel športno. Povedal je, da bi se, če ne bi bilo Jana, ki je vseskozi taktiziral proti njemu, bolje razumel z Luko, Tomom in celo Tilnom. Z mislimi je bil že doma, njegova zadnja naloga pa je bila določiti novega oziroma novo glavo družine.

Denisovo zadnje dejanje FOTO: POP TV

‘Tile moji otroci razvajeni ne znajo ceniti nobene stvari’ Tekmovalci so bili razočarani, ker za nagrado niso dobili hrane ali alkohola. Izjeme so bili Tom, Rene in Danijel. Tudi Marjana se je hudovala: "Tile moji sostanovalci, tile moji otroci razvajeni ne znajo ceniti nobene stvari. Jaz ne vem, kaj bi radi, da jim samo pohane piške letijo v zadnjice? Pa še kaj drugega je treba ceniti na tem svetu."

Marjana se jezi FOTO: POP TV

Lukove kontradiktorne izjave Jan se je še naprej hudoval na Luko, ki je v areni napovedal, da bo začel igrati svojo igro, nato pa je prišel v sobo in ga vprašal, kakšen načrt imajo za naslednji teden. Tanja ju je poslušala, a ji ni bilo jasno, kaj se sploh dogaja. Janov klan je zatem sklical krizni sestanek, na katerem so se odločili, da bodo vsi začeli igrati svojo igro, kar se je Tanji zdelo neumno.

Krizni sestanek FOTO: POP TV

Prihodnjič se bo Marjana jezila na tekmovalce, ki jo bodo ponoči polili z vodo. Znano bo, ali bo glava družine Luka, Sara, ali kdo tretji, Tanja pa bo točila solze. Ne zamudite v ponedeljek ob 20. uri na POP TV in že 24 ur prej na VOYO.