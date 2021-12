Obeta se dvoboj sezone

Tokratni dvoboj se bo odvil med zadnjima dvema moškima predstavnikoma tekmovalcev. Tilen, ki si močno želi zmage in se najbolj boji, da bi ga porota izločila in mu s tem onemogočila boj za glavno nagrado 50.000 evrov, arene ni pričakoval. Še manj pa je pričakoval, da se bo boril proti Francu. Kaj se je dogajalo v preteklih oddaja, si lahko ogledate na VOYO , ki omogoča tudi ekskluzivni enodnevni predogled oddaj.

Tilen je napovedal, da se bo boril na vso moč, saj je močno motiviran za zmago, razpoloženje Franca pa je nihalo – od tega, da se bo boril, do tega, da se bo predal. Nastopil bo čas za dvoboj v areni in vrstni red dvobojev bo kot drugi dvobojevalec izbiral Franc. Franc bo naposled le pokazal zobe in obeta se boj sezone – neverjetno izenačen in nasploh verjetno najbolj napet v tej sezoni.