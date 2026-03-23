Carmen je predala dvoboj, Žan v areni porazil Gregorja

Jutranja mrzlica

Družina v hlevu je žagala vso noč, zato da bi se vrnila v hišo in da bi bil Franc Vozel ponosen nanje. Emo Dragišić je bolj kot za drva skrbela zaradi testenin: "Ampak me je res strah, da bi fantje razžgali vsa drva in da bi padli pri nalogi zaradi testenin." Žiga Florjan Sedevčič pa je Urški Gros prišel sporočiti, da naloge verjetno ne bodo opravili, za kar je krivil Carmen Osovnikar. Če v dvoboj ne bi izzvala Žana Zoreta, bi jim ostal par močnih rok in bi jim morebiti uspelo. Protestno je vzel kavo, ki je bila namenjena Carmen, s tem pa razjezil glavo družine.

O zmagi odločilo 45 centimetrov

Gospodarica Nada je prispela na posestvo, da bi preverila rezultate naloge, ki je od tekmovalcev zahtevala ogromno fizične moči. Še Franc je priznal, da je povsem utrujen, saj je garal v obeh družinah. Nada je bila presenečena nad skladovnico, ki so jo pripravili on in mestni fantje, tudi količino testenin je družina v hlevu krepko presegla. V hiši je najprej poskusila testenine in tudi nanje ni imela nobenih pripomb. Potem ko je izmerila še skladovnico družine v hiši, je ugotovila, da je ena izmed skladovnic daljša za 45 centimetrov. Ti so odločali o zmagovalcu tedna in to je bila družina Pie Filipčič. Največ zaslug so pripisali Francu, ki jih je motiviral, on pa je bil ponosen na svoje fante.

Carmen preda dvoboj

Pohvale na račun Franca Vozla so deževale tudi v areni, medtem ko je bila Urška deležna kritik. Žiga ji je povedal, da je bila pod vplivom Carmen in da ni delala, kot bi lahko. Gregor Merdaus je poudaril, da so izgubili, ker je moral Žan v kajžo. Carmen je pojasnila, da je želela popestriti igro in šokirati družino. Na vprašanje, ali se bo borila, pa je odgovorila: "Ne. Lahko se gremo malo borit, pa pokazat, ampak jaz se ne bom borila, ker niti nimam želje tu ostati." Ker je predala dvoboj, ne bo izbirala glave družine in se ne more več vrniti na kmetijo.

Carmen je bila srečna, ker se vrača v življenje, ki ga je vajena. Spomini, ki jih je nabrala v tekmovanju, ji bodo ostali za vse življenje. Bila je ponosna nase, ker je sama sebi dokazala, da zmore: "Še lani sem govorila, da to pa jaz nikoli ne bi šla, ker to ni zame. Bilo je težko, ampak tudi to sem poskusila." Napovedala je še, da si bo po prihodu domov privoščila pravo razvajanje.

Spretnejši Žan je nova glava družine

Urška je ta dan izgubila položaj glave družine. Žan se je zato namesto za obstanek na kmetiji boril za mesto glave družine, za nasprotnika se je javil Gregor. Pomerila sta se v spretnosti, v igri Slepe miši. S prevezama čez oči sta morala nasprotniku z jermena, ki sta ga oba imela pripetega za pas, ukrasti kraguljčke. Pri tem se nista smela objemati, grabiti ali ovirati pri gibanju. Kraguljčkov tudi nista smela držati, da ne bi cingljali, tekmovalci pa so morali dvoboj spremljati v tišini. Bolj uspešen je bil Žan, ki si je priboril klobuk glave družine.