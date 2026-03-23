Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Carmen je predala dvoboj, Žan v areni porazil Gregorja

Velenje, 23. 03. 2026 20.56 pred eno minuto 3 min branja

Avtor:
Su.S.
Žan Zore in Carmen Osovnikar

Družina Pie Filipčič je postala zmagovalka tedenske naloge, zato sta v areno morala Žan Zore in Carmen Osovnikar. Slednja je dvoboj predala, Žan pa si je po merjenju spretnosti z Gregorjem Merdausom priboril klobuk glave družine.

Jutranja mrzlica

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Družina v hlevu je žagala vso noč, zato da bi se vrnila v hišo in da bi bil Franc Vozel ponosen nanje. Emo Dragišić je bolj kot za drva skrbela zaradi testenin: "Ampak me je res strah, da bi fantje razžgali vsa drva in da bi padli pri nalogi zaradi testenin." Žiga Florjan Sedevčič pa je Urški Gros prišel sporočiti, da naloge verjetno ne bodo opravili, za kar je krivil Carmen Osovnikar. Če v dvoboj ne bi izzvala Žana Zoreta, bi jim ostal par močnih rok in bi jim morebiti uspelo. Protestno je vzel kavo, ki je bila namenjena Carmen, s tem pa razjezil glavo družine.

O zmagi odločilo 45 centimetrov

Gospodarica Nada je prispela na posestvo, da bi preverila rezultate naloge, ki je od tekmovalcev zahtevala ogromno fizične moči. Še Franc je priznal, da je povsem utrujen, saj je garal v obeh družinah. Nada je bila presenečena nad skladovnico, ki so jo pripravili on in mestni fantje, tudi količino testenin je družina v hlevu krepko presegla. V hiši je najprej poskusila testenine in tudi nanje ni imela nobenih pripomb. Potem ko je izmerila še skladovnico družine v hiši, je ugotovila, da je ena izmed skladovnic daljša za 45 centimetrov. Ti so odločali o zmagovalcu tedna in to je bila družina Pie Filipčič. Največ zaslug so pripisali Francu, ki jih je motiviral, on pa je bil ponosen na svoje fante.

Carmen preda dvoboj

Pohvale na račun Franca Vozla so deževale tudi v areni, medtem ko je bila Urška deležna kritik. Žiga ji je povedal, da je bila pod vplivom Carmen in da ni delala, kot bi lahko. Gregor Merdaus je poudaril, da so izgubili, ker je moral Žan v kajžo. Carmen je pojasnila, da je želela popestriti igro in šokirati družino. Na vprašanje, ali se bo borila, pa je odgovorila: "Ne. Lahko se gremo malo borit, pa pokazat, ampak jaz se ne bom borila, ker niti nimam želje tu ostati." Ker je predala dvoboj, ne bo izbirala glave družine in se ne more več vrniti na kmetijo.

Žan Zore in Carmen Osovnikar
FOTO: POP TV

Carmen je bila srečna, ker se vrača v življenje, ki ga je vajena. Spomini, ki jih je nabrala v tekmovanju, ji bodo ostali za vse življenje. Bila je ponosna nase, ker je sama sebi dokazala, da zmore: "Še lani sem govorila, da to pa jaz nikoli ne bi šla, ker to ni zame. Bilo je težko, ampak tudi to sem poskusila." Napovedala je še, da si bo po prihodu domov privoščila pravo razvajanje.

Spretnejši Žan je nova glava družine

Urška je ta dan izgubila položaj glave družine. Žan se je zato namesto za obstanek na kmetiji boril za mesto glave družine, za nasprotnika se je javil Gregor. Pomerila sta se v spretnosti, v igri Slepe miši. S prevezama čez oči sta morala nasprotniku z jermena, ki sta ga oba imela pripetega za pas, ukrasti kraguljčke. Pri tem se nista smela objemati, grabiti ali ovirati pri gibanju. Kraguljčkov tudi nista smela držati, da ne bi cingljali, tekmovalci pa so morali dvoboj spremljati v tišini. Bolj uspešen je bil Žan, ki si je priboril klobuk glave družine.

Novi glava družine je povedal, da ne bo delal razlik med moškimi in ženskami, da bodo na prvem mestu živali, na drugem delo in da ne bo spanja ali poležavanja. Želel je dokazati, da so lahko tudi brez Franca uspešni pri tedenski nalogi. Družino je prosil, naj si povedo vse v obraz in naj stopijo skupaj, saj jim bo le tako uspelo.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Igor pred razglasitvijo: Meni srce bije 300 na uro

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599