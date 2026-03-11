Carmen Osovnikar po prihodu v kajžo: Živčni zlom bom dobila

Urškini strahovi

Urško Gros je, medtem ko sta Žan Zore in Igor Mikič uživala v hišici na klancu, skrbelo, da bo Igor poskušal manipulirati z njenim dragim. Enkrat je namreč že poskušal, tokrat je bil z njim sam in bi mu lahko uspelo. Urška: "Po moje ga bo poskušal prepričati, da naj sabotira nalogo, da pridejo oni v hišo, mi pa gremo v hlev." A se je tolažila, da je Žan dovolj pameten, da se Igorju ne bo pustil.

Srce na opazovalnici

Kmeta tedna sta se posvečala predvsem iskanju vrtače, kjer se je pod kamnom skrival naslednji namig. Morala sta poiskati srce, v katerega je bila vklesana črka. Črko morata pretvoriti v eno izmed štirih številk, ki skupaj odklepajo pot do zaklada. Žan se je za razliko od Igorja odločil, da svoji družini ne bo povedal za njuno skrivnost. A tudi Igor vsem svojim družinskim članom ni razkril vsega, namig je delil le z Jušem Čopom in Janom Zoretom. Slednji se je takoj spomnil na srce, ki je vklesano v opazovalnico s črko E v sredini.

Jezni Žan

Družini sta dobili novo pošiljko zelja in rdeči so se zagnali v ribanje in vlaganje. Urškina družina je bila medtem v nizkem štartu, saj ni želela izgubljati dragocenega časa. Žan je med delom opazil Igorja, ki je splezal na opazovalnico. Takoj mu je bilo jasno, da je nekaj našel. Jezil se je, saj sta bila dogovorjena, da se bosta o najdbah obveščala. Svojo skrivnost je nato zaupal Francu Vozlu, poskrbel pa bo, da bo imenovan za novega kmeta tedna in v hišici na klancu morda našel nov namig.

Drugi dvobojevalki sta Carmen in La Toya

Prva dvobojevalca Gregor Merdaus in Mark Baržić sta morala izbrati tekmovalca, s katerima se želita pomeriti v areni. Gregor je razkril, da se je Franc ponudil sam, a njegove želje ni upošteval. Odločil se je za Carmen Osovnikar. Slednja je bila prepričana, da v njej vidi najšibkejši člen. Mark je razmišljal o Pii Filipčič, a se je z njo preveč povezal. Razmišljal je tudi o Emi Dragišić, na koncu pa se je odločil za La Toyo Lopez, ki se mu zdi zelo zanimiva. Slednja je bila prepričana, da gre za vnaprejšnji dogovor. Igor je to zanikal, poudaril je, da je pomembno tudi delo. Carmen se je počutila izdano in se je po izboru jezila na Gregorja. Povedala je, da je njunega prijateljstva konec. Izdano se je počutila tudi La Toya, ki jo je Markova odločitev prizadela. V družini se ni počutila prijetno, imela je občutek, da ji vsi lažejo. Drugi dvobojevalki sta bili še bolj razočarani, ko sta prispeli v kajžo.

Carmen in La Toya ne bosta izbirali kategorije dvoboja. To je bila odločitev vsake družine posebej. Urškina se je odločila za spretnost, Aleksandrina prav tako. Drugi dvobojevalki bosta lahko znotraj določene kategorije izbrali vrsto dvoboja.

Skrita provokatorja