Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Carmen Osovnikar po prihodu v kajžo: Živčni zlom bom dobila

Velenje, 11. 03. 2026 21.35 pred 12 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Carmen Osovnikar in La Toya Lopez sta se počutili izdani, ko sta bili izbrani za drugi dvobojevalki. Izdanega se je počutil tudi Žan Zore, potem ko mu je Igor Mikič zamolčal svojo dragoceno najdbo.

Urškini strahovi

Vas mika pustolovščina, nepozabna izkušnja pred kamerami ali bogata glavna nagrada? Prijavite se v novo sezono Kmetije!

Urško Gros je, medtem ko sta Žan Zore in Igor Mikič uživala v hišici na klancu, skrbelo, da bo Igor poskušal manipulirati z njenim dragim. Enkrat je namreč že poskušal, tokrat je bil z njim sam in bi mu lahko uspelo. Urška: "Po moje ga bo poskušal prepričati, da naj sabotira nalogo, da pridejo oni v hišo, mi pa gremo v hlev." A se je tolažila, da je Žan dovolj pameten, da se Igorju ne bo pustil.

Srce na opazovalnici

Kmeta tedna sta se posvečala predvsem iskanju vrtače, kjer se je pod kamnom skrival naslednji namig. Morala sta poiskati srce, v katerega je bila vklesana črka. Črko morata pretvoriti v eno izmed štirih številk, ki skupaj odklepajo pot do zaklada. Žan se je za razliko od Igorja odločil, da svoji družini ne bo povedal za njuno skrivnost. A tudi Igor vsem svojim družinskim članom ni razkril vsega, namig je delil le z Jušem Čopom in Janom Zoretom. Slednji se je takoj spomnil na srce, ki je vklesano v opazovalnico s črko E v sredini.

Jezni Žan

Družini sta dobili novo pošiljko zelja in rdeči so se zagnali v ribanje in vlaganje. Urškina družina je bila medtem v nizkem štartu, saj ni želela izgubljati dragocenega časa. Žan je med delom opazil Igorja, ki je splezal na opazovalnico. Takoj mu je bilo jasno, da je nekaj našel. Jezil se je, saj sta bila dogovorjena, da se bosta o najdbah obveščala. Svojo skrivnost je nato zaupal Francu Vozlu, poskrbel pa bo, da bo imenovan za novega kmeta tedna in v hišici na klancu morda našel nov namig.

Drugi dvobojevalki sta Carmen in La Toya

Prva dvobojevalca Gregor Merdaus in Mark Baržić sta morala izbrati tekmovalca, s katerima se želita pomeriti v areni. Gregor je razkril, da se je Franc ponudil sam, a njegove želje ni upošteval. Odločil se je za Carmen Osovnikar. Slednja je bila prepričana, da v njej vidi najšibkejši člen. Mark je razmišljal o Pii Filipčič, a se je z njo preveč povezal. Razmišljal je tudi o Emi Dragišić, na koncu pa se je odločil za La Toyo Lopez, ki se mu zdi zelo zanimiva. Slednja je bila prepričana, da gre za vnaprejšnji dogovor. Igor je to zanikal, poudaril je, da je pomembno tudi delo.

Carmen se je počutila izdano in se je po izboru jezila na Gregorja. Povedala je, da je njunega prijateljstva konec. Izdano se je počutila tudi La Toya, ki jo je Markova odločitev prizadela. V družini se ni počutila prijetno, imela je občutek, da ji vsi lažejo. Drugi dvobojevalki sta bili še bolj razočarani, ko sta prispeli v kajžo.

Carmen in La Toya ne bosta izbirali kategorije dvoboja. To je bila odločitev vsake družine posebej. Urškina se je odločila za spretnost, Aleksandrina prav tako. Drugi dvobojevalki bosta lahko znotraj določene kategorije izbrali vrsto dvoboja.

Skrita provokatorja

Dejan Guzej in Žiga Florjan Sedevčič sta se pohvalila, češ da vodita igro, saj je njuna skupna točka profiliranje ljudi oziroma poznavanje psihologije, tako sta izzvala že nekaj prepirov. Dejan: "Zanimivo je, ko nihče ne opazi, da se ne krega zaradi sebe, ampak zaradi nekoga drugega." Tako sta denimo iztirila Carmen, njuna naslednja tarča naj bi bil Gregor. Nista pa vedela, da informacije o njunem zavezništvu že krožijo po posestvu in da Žan išče njun zvezek z zapiski.

Ta teden je Kmetija na sporedu do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 carmen osovnikar la toya lopez

Razočarana La Toya: Ne verjamem nobenemu nič

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Dončić uradno potrdil govorice: Moja prioriteta sta hčerki
Dončić uradno potrdil govorice: Moja prioriteta sta hčerki
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
zadovoljna
Portal
Tu lahko spremljate vrhunske polete tudi vi
Bi sploh prepoznali tega znanega Slovenca?
Bi sploh prepoznali tega znanega Slovenca?
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
vizita
Portal
Po 35. letu se začnejo pojavljati prve spremembe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
cekin
Portal
Sanjski dom ali finančna nočna mora?
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
Te evropske države postajajo hit poletja
Te evropske države postajajo hit poletja
moskisvet
Portal
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
dominvrt
Portal
Trik, s katerim bo vzglavnik spet bel in dišeč
Veverice povzročajo nenavadne okvare avtomobilov
Veverice povzročajo nenavadne okvare avtomobilov
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
okusno
Portal
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564