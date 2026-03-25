Carmen Osovnikar: Včasih moramo malo premisliti, kaj rečemo in kaj napišemo

Velenje, 25. 03. 2026 09.02 pred 1 uro 7 min branja 10

Avtor:
Su.S.
Carmen Osovnikar

Carmen Osovnikar je bila pozitivno presenečena nad tem, kako lepo so jo sprejeli v Kmetiji, a je tekmovalcem hitro postala trn v peti zaradi svojega močnega karakterja in direktnosti. Motila so jo dvojna merila, pa tudi obnašanje nekaterih sotekmovalcev.

V tekmovanje si vstopila pompozno in vsi so te lepo sprejeli. Mark je bil vzhičen, Dino te je opisal kot divo, s fanti si izmenjala nekaj spogledljivih pogledov. Kakšni so tvoji spomini na prve dni v tekmovanju?

Moj prihod je bil res nekaj posebnega in res so me vsi zelo lepo sprejeli. Nisem si mislila, da bo tako. Vedela sem, da se podajam na neko pot, ki je nisem vajena, da bo to zunaj cone mojega udobja, zato me je bilo malo strah, ampak sem bila res pozitivno presenečena nad sprejemom in tudi zelo smo se razumeli na začetku.

Prihod Carmen Osovnikar na posestvo.
FOTO: POP TV

Tekmovalka si postala, potem ko si opravila svoji skrivni nalogi. Zlat oreh si namenila Francu Vozlu in takrat si se tudi veselila novih znanj, a so ti v nadaljevanju tekmovanja domala vsi očitali nedelo. Zakaj jim nisi dokazala nasprotnega? Nenazadnje smo videli, da te ni strah z golimi rokami zakopati se v gnoj.

Jaz se s tem ne strinjam. Ne vem, zakaj je vsako leto v Kmetiji problem, da tisti, ki je v kuhinji, ne dela? Jaz sem že na začetku vsem tekmovalcem povedala, da fizičnega dela ne morem opravljati, niti se nisem želela zdravstveno izpostavljati. Vedeli so, da nisem resna tekmovalka, jaz nisem prišla zmagat. Nekdo pa mora kuhati, ljudje morajo jesti, če ne jedo, ne morejo delati. Za toliko ljudi narediti zajtrk, kosilo in večerjo, s tem, da moraš pripraviti iz sestavin, ki jih ni, in moraš začeti čarati. Potem pomiti posodo, pospraviti posodo in ko eno posodo pomiješ in pospraviš, je že druga gora posode, ker so kar jemali kozarce in šalice. Tako da ne vem, v čem je problem, da so me izpostavili, da ne delam. Očitno sem jim bila trn v peti, ker se rada naličim in se uredim, ampak taka sem zunaj in taka sem tudi hotela biti notri. Zakaj bi jaz zdaj igrala nekoga drugega, če to nisem jaz. Jaz pravim, da bodi to, kar si, česar pa za tri četrtine ljudi, ki so bili v Kmetiji, ne morem reči. Večina je imela masko na obrazu, je igrala nekaj, kar ni, ampak saj potem smo videli, da so te maske že začele počasi padati. Mislim, da bodo še bolj padale, pustimo se presenetiti.

Pia Filipčič je bila mnenja, da si napačno ocenila, kakšno tekmovanje je pravzaprav Kmetija, da si morda pričakovala, da boš v družbi več sebi podobnih ljudi, v tvojem obnašanju pa je videla obrambni mehanizem zaradi nesprejetosti. Ali je imela prav?

Po eni strani bi rekla ja, po drugi ne. Jaz sem vedela, kam se podajam, res pa je, da sem mogoče pričakovala malo več ljudi, podobnih meni. Tu se je pa res videlo, da je bilo več kot tri četrtine ljudi, ki nimajo istega življenjskega sloga v zunanjem svetu in živijo res popolnoma drugačno življenje. Niti nimamo istih pogledov na življenje, na svet, prioritete v življenju imamo povsem drugačne, zato se z njimi na dolgi rok enostavno ne moreš razumeti. Poleg tega se ne pustim voditi, ker vemo, da je Carmen močna ženska, kar v življenju moram biti, ker sem sama za vse, moram se boriti sama za vse. Tudi moja mama je takšna in me je vzgojila v takem duhu, da se mora ženska boriti zase, če hoče uspeti, mora biti močna, ne sme se nobenemu pustiti in verjetno tega ljudje ne prenesejo. Sploh žensk, kot sem jaz, ki smo brez dlake na jeziku, ki vsakemu povemo, kar si mislimo, ker vemo, da večina tega nima rada. Večina se ti v obraz raje igra lepega, pridnega angelčka, za hrbtom pa smo sami videli na izjavah, kaj vse so zmožni povedati, tebi v obraz pa ne. Pri meni je pa to ravno obratno, če me nekaj zmoti, bom povedala ali se zjokala. Ne morem držati tega v sebi, moram povedati človeku v obraz.

Znašla si se v nekaj konfliktnih situacijah, spomnimo se sporov z Aleksandro April, Žigo Florjanom Sedevčičem, tudi Markom Baržićem. Kako je vse to vplivalo nate?

Tisti spor z Aleksandro se je hitro zaključil. Ona je izjavila nekaj, kar ni bilo res in jaz ne prenesem laži. Vsak normalen človek ali večina ljudi v takem primeru znori, ampak sem s tem hitro zaključila in je nisem blatila ali poniževala, tako kot drugi mene. Enemu gospodu sem bila tak trn v peti, da je bilo to neverjetno. Ker ta gospod je mene blokiral, tudi Urško je blokiral, pa tudi marsikatero tekmovalko iz prejšnje sezone. Očitno ima ta gospod nek problem z ženskami. Težava z Markom je bila, ker je padel pod vpliv tega gospoda, Igorja Mikiča. Ti mladi fantje, kot da bi jih ustrahoval. Vidimo razliko, ko je bil on z njimi, kako so se obnašali, ali ko ni bil z njimi. Mark je mlad fant, verjetno je videl nekega vzornika v njem. Vemo tudi, da so se eni fantje oprijeli tega, da jim bo v zunanjem svetu delal promocijo in jih tiščal naprej. Mark je po nekaj dneh videl, da je padel pod njegov vpliv in se je hitro obrnilo. Se mi je opravičil in sva zakopala bojno sekiro, tako da sva še danes v stikih. Mark je super fant, Žiga pa je zadnji človek, s katerim bi imela stike, on ima neke težave sam s sabo. Vemo, da je bilo nad mano izvajano psihično nasilje. Ne samo nad mano, tudi nad Urško, Markom in Dinom. To želim javno izpostaviti, ker on bi moral biti po mojih ocenah diskvalificiran, ker smo se ob njem počutili nelagodno in nas je bilo strah. Tega človeka si v življenju absolutno ne želim več videti, ker še zdaj, ko govorim o njem, mi gredo kocine pokonci.

V areni si povedala, da se ne boš borila. Ker si dvoboj predala, sta se za klobuk glave družine pomerila Žan Zore in Gregor Merdaus, zmagal pa je Žan. Ali bi res njega imenovala za glavo, če bi imela to možnost in zakaj?

Carmen je taka, da rada malo ponagaja, sploh ljudem, ki si to zaslužijo, ki vidim, da niso pošteni, ki igrajo podlo igro, zahrbtno igro, manipulirajo z ljudmi, ker je večina takšnih. Ampak ta skrivnost, kaj bi naredila, če bi imela to možnost, bo pa ostala pri meni.

Ob odhodu si bila srečna, ker se vračaš v življenje, ki si ga vajena. Kakšna je bila ta vrnitev?

To je bil čuden občutek, ker ti si tam v neki kapsuli, v nekem mehurčku živiš. Ne veš, kateri datum je, ne veš, koliko je ura, ne veš, kaj se dogaja v zunanjem svetu, in potem kar naenkrat prideš v realnost. Moram priznati, da sem potrebovala čas, da sem se normalizirala v tisto staro Carmen. Ampak že ko sem se vozila nazaj domov, sem se naročila pri frizerju, na manikuro, laser, masažo, vse, da sem se spet vrnila na moja stara pota, da sem spet tista stara Carmen. To mi je manjkalo, ker to je moje življenje, jaz živim na ta način in obožujem te stvari.

Ali te je med ogledom oddaj karkoli presenetilo, najsi bo v pozitivnem ali negativnem smislu?

Presenetilo me je kar nekaj stvari, najprej to, da so veljala dvojna merila, ena so bila za Carmen, druga pa za ostale. Ko sem jaz hodila k ograji zaradi Pie, so se vsi pritoževali, češ da tega ne smem, ko je pa Franc šel v drugo družino, pa ni bilo več vprašanja, ali se lahko hodi k ograji ali ne. Druga stvar je ličenje. Ampak saj so se vse punce ličile, poudarjalo pa se je, da se samo jaz. Vsi smo pili kavice, vsi smo sedeli zunaj, ampak vedno so izpostavljali samo mene. Zelo me je presenetila tudi Dejanova izjava, ko sem šla drugič v kajžo in sem izbirala drugega dvobojevalca, in sem mu rekla, češ, mogoče gre pa on z mano, in mi je rekel, da se jaz ne zavedam, da je lahko hudo v kajži, hudo v hlevu, lahko pa je hudo tudi v hiši, če bom njega izbrala. Torej moram jaz paziti, koga bom izbrala, drugi pa lahko izbirajo, delajo in določajo, kogarkoli hočejo. Z obnašanjem pa so me presenetili Žiga, Igor, tudi Gregor, ki je deloval kot pošten fant, ki ne spletkari, ki ne taktizira, ki ne igra pokvarjene igre. Presenetil me je tudi Franc zdaj proti koncu s svojimi vulgarnimi, ponižujočimi komentarji. Od takega starejšega gospoda, ki je že tretjič na kmetiji, tega ne bi pričakovala. Mislila sem, da je malo bolj uglajen gospod, ker je star 63 let, pa se je spustil na tako nizek nivo. Pa Mikičevo obnašanje, javno poniževanje žensk, to je meni nerealno. Sploh ne morem verjeti, da si ena taka javna osebnost dovoli, da javno ponižuje ne samo ženske notri, ampak ženske na splošno. Včasih moramo malo premisliti, kaj rečemo in kaj napišemo. Mene to ne prizadene, ker sem že starejša, sem dala marsikaj skozi, kakšno mlado punco ali fanta pa lahko močno prizadene in zaznamuje.

Kaj trenutno počneš in kakšne načrte imaš za prihodnost?

Jaz sem tak hiperaktiven človek in se mi nonstop nekaj dogaja, kar imam rada. Trenutno mi malo zdravje nagaja, ampak saj bo. Delam na nekem novem projektu, o katerem še ne morem govoriti, tako da sem na polno aktivna. Veselim se novih zmag.

Carmen: "Veselim se novih zmag."
FOTO: POP TV

V igri za glavno nagrado ostaja 14 tekmovalcev. Za koga boš navijala in ali bi lahko komu napovedala zmago?

Kot sem rekla že v oddaji, bi srčno privoščila Žanu in Urški, najbolj pa bi privoščila Pii. Vemo, da je v življenju dala marsikaj skozi. Jaz poznam njeno zgodbo, sva se dosti pogovarjali. Vem, da je zmožna psihično in fizično, ker res moraš biti pripravljen na oboje. Psihično sploh, ker če nisi psihično pripravljen, lahko pozabiš na zmago. Pia je res super punca in bi ji zelo privoščila zmago, kot sem rekla, girl power (moč deklet), ženski privoščim. Res srčno upam, da zmaga ženska.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
komandos
25. 03. 2026 10.24
ma dajte no kazat te grdobe avšaste naokoli pusta je že zdavnaj konec skrij te grde cecke napihnjene z helijem
Odgovori
+4
4 0
Šestka6
25. 03. 2026 10.19
Še dvakrat si da botoks in bo zgledala ko ventrilokist ko govori
Odgovori
+5
5 0
Vera in Bog
25. 03. 2026 10.11
Slovenija danes 😂😂
Odgovori
+3
3 0
natas999
25. 03. 2026 10.08
antipatikus
Odgovori
+6
6 0
Influencer
25. 03. 2026 09.46
zaradi takih člankov vas nobeden ne jemlje resno , večji učinek bo če napišete kaj si dejansko mislite o tej klovnesi
Odgovori
+10
10 0
JOKS klub
25. 03. 2026 09.45
Slaba samopodoba je hudič.
Odgovori
+4
4 0
Quatflow
25. 03. 2026 09.42
Ja, žal smo ljudje pokvarljiva roba, kadar gre za našo rit. In žal tudi dobrota danes ni več to kar je bila pred leti, brezpogojnosti skoraj ni več..
Odgovori
+1
1 0
PSIHOTERAPEVT
25. 03. 2026 09.41
Carmen :) lol
Odgovori
+1
1 0
gogi_
25. 03. 2026 09.33
Samopromocija je preteklost in daje kontra ucinek. Vsak naj si o tem misli svoje,sotekmovalci so povedali svoje ,gledalci videli in mnenje je tocno tako kot je.
Odgovori
+6
6 0
