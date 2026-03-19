Kmetija

Carmen se je malo poigrala, v dvoboj je izzvala Žana

Velenje, 19. 03. 2026 21.02 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Aleksandra April je za svojo morebitno nasprotnico v tokratni areni izbrala La Toyo Lopez, Carmen Osovnikar pa je presenetila z izborom Žana Zoreta. Slednji je skupaj s Francem Vozlom našel nov namig, obe družini pa sta dobili novo pošiljko hlodov.

Franc in Žan sta našla nov namig

Vas mika pustolovščina, nepozabna izkušnja pred kamerami ali bogata glavna nagrada? Prijavite se v novo sezono Kmetije!

Franc Vozel je zjutraj kar iz hišice na klancu glasno dirigiral tempo in organizacijo dela v svoji novi družini. Tekmovalci so ga pridno ubogali, zato sta lahko z Žanom Zoretom nadaljevala z iskanjem namiga. In res je prav Franc našel novo steklenico, v kateri je bilo pismo. V njem je pisalo: 'Zlato podkev sem držala v roki, ko me je nekaj trdega zadelo po glavi. Tega bika v štali ni, a nosi eno od števil, ki v pravi zložitvi štirih odklene pot do zaklada.' Franc je takoj pomislil na koze in Žan je bil mnenja, da razmišlja v pravi smeri.

Franc Vozel in Žan Zore med prebiranjem novega namiga.
FOTO: POP TV

La Toya razjezila Franca

Franc se je ob pravem času vrnil iz hišice na klancu, saj so tekmovalci v njegovi družini brez njega postajali izgubljeni. Niso dobro vedeli, kako morajo pravzaprav žagati. Franc je zagrabil za delo, nakar ga je razjezila La Toya Lopez, ki je podvomila v uspeh njihove družine. Testenine, ki so jih morali pripraviti v okviru tedenske naloge, se ji niso zdele dobro pripravljene. Franc: "Zakaj nisi ti včeraj povedala, kako naj delajo, če smem vprašati?" Ko je La Toya izjavila, da tako ali tako ne bodo naredili naloge, je bil še bolj jezen nanjo. Tekmovalka je bila užaljena: "On je kmet, jaz sem pa mestna punca, ženska. Jaz sem sposobna v mojem svetu, on je pa sposoben na kmetiji. Tako da Franc, prosim te, a ti sploh veš, kdo sem jaz?"

La Toya in Žan sta druga dvobojevalca

Tekmovalci so se zbrali na trgu, kjer sta prvi dvobojevalki izbrali svoja nasprotnika. Aleksandra April se je opravičila La Toyi, potem ko jo je izzvala. Pojasnila je, da sta podobnih let, zato bo morebitni dvoboj med njima najbolj pošten. Aleksandra: "Pa naj zmaga najboljša. Pa ne si osebno jemati." Carmen je razmišljala v drugi smeri: "Nisem jaz tista, ki gre na varno in izbira najšibkejše člene, ker se jaz tu nikogar ne bojim." Na dvoboj je povabila Žana, ki je bil presenečen tako kot glava družine Urška Gros. Pomirjen je bil, ko mu je Carmen zagotovila, da mu bo dvoboj predala.

Sumničavi Igor

Družini sta izbrali kategorijo dvoboja. Piina družina je upoštevala željo obeh dvobojevalk, ki bi se rade pomerile v moči. Jan Zore se je po pogovoru javil, da bo v kajžo nesel večerjo, kar ni ušlo Igorju Mikiču. Igor: "Danes sem malo opazoval Jana in sem videl, da je zelo pretkan. Zelo ga zanimajo taktike in že pogleduje proti finalu. On bo nesel večerjo samo zato, da poizve pri bratu, kakšen je bil skrivni namig." La Toya je bila presrečna, ko je videla Jana, saj je bila prepričana, da je ona razlog njegovega obiska. Janov brat Žan pa je pred spanjem zabaval svoje tri sostanovalke. Carmen je tokrat celo spala v kajži.

Nova pošiljka hlodov

Družini sta tudi ta teden prijetno presenetili gospodarico Nado, saj sta razžagali že skoraj vse hlode. Zato jim je poslala dodatne, ki se jih lahko lotijo, potem ko bodo v celoti zaključili s svojim prvim kupom hlodovine. Nove bodo lahko žagali in sekali samo na trgu ali pri delavnici. Nada: "Kar tako pridno še naprej." In res je bilo tako, saj so žagali še ponoči.

Prihodnji teden bo Kmetija na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

La Toya Francu: A ti sploh veš, kdo sem jaz?

