Carmen na robu joka, nasprotni klan je skoval grozen načrt

Prejšnji teden se je od tekmovalcev poslovila Nuša Šebjanič , ki bo imenovala novo glavo družine. Juš Čop bo prepričan, da bo izbrala njega, in Igor Mikič bo računal, da bo s tem njegov klan dobil moč in nadzor nad dogajanjem na posestvu. Tako bi lahko v hlev poslali Carmen Osovnikar , skupaj z njo pa Aleksandro April .

Carmen bo hitro prišlo na ušesa, da jo namerava nasprotni klan preseliti v hlev skupaj z Aleksandro. Carmen: "Nimam besed. Da daš človeka v hlev samo zato, da jaz trpim." Žiga Florjan Sedevčič: "Čeprav je ona močna ženska, je ta trenutek ranjena srna. Da bo ona v hlevu, to bo njen velik, velik življenjski izziv."

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.