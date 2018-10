'Takoj sem videl, da je Aneta lisica'

Ženske so prekinile svoj pakt in za prvo dvobojevalko izbrale eno izmed njih - Tjašo. Pravijo, da bo že naslednji dvoboj spet moški, a ne vedo, a so njihovi gostje v resnici tekmovalci, ki bodo še pošteno premešali štrene na posestvu. Denis jih že začenja, saj zna člane družine pičiti na pravo mesto, da se začnejo pričkati med sabo.

Kmetija: Aneta FOTO: POP TV

Franc se je maščeval v podobnem duhu, kot ga je zadelo njega samega: Franko se ne bo smel ukvarjati z živalmi. "Čestitam ti za zmago, čeprav si bil slabši. S takšno borbo ti ne kaže dobro," so bile njegove zadnje besede, namenjene žrtvi maščevanja. Člani družine so se v en glas strinjali, da je s tem spet kaznoval celo družino in ne samo tarče ter jih s tem negativno presenetil. Nevede je Franku s tem zadal še večjo bolečino – končno so na posestvo dobili konja, zdaj pa ne sme jahati, še bolj pa ga boli, ker ne more jahati z Laro: "Užitek je videti lepo punco na lepem konju. Samo jaz še manjkam zraven na enem belem."

Zdenka ne razume, zakaj gostje ne delajo Nezadovoljni so bili tudi gostje, saj se gostitelji vedejo, kot da jih ni. Nekateri ne skrivajo, da jim je prisotnost gostov odveč. "Ne razumem, zakaj ne delajo," se je jezila Zdenka, Nik pa jo je skušal podučiti: "A ti ko greš v hotel si tudi sama pereš posteljnino?" Edino, pri čemer se gostitelji izkažejo, so zajtrki, pa še ti ne navdušijo vseh. "Tisti, ki ne mara mlečnih izdelkov, ga je na***al, ampak nima izbire, samo bo celo pot do stranišča bruhal in sr*l," se je hudovala Sabina. "Usluge te turistične kmetije so pod nivojem," je razočaran Miha. Tekmovalci se sladkajo s picami, Povratnikom lažejo, da ni hrane Povratniki so bili izjemno presenečeni, ko jih je prvič po dnevu in pol obiskala Aneta. Tako Miha kot tudi Denis nista mogla verjeti svojim očem. Aneta in Tjaša sta prišli Povratnike povabiti na veečrno druženje ob karameliziranem mleku, ko je beseda stekla o hrani. Aneta se je sklicevala češ, da nimajo ničesar, da njihovi fantje pojedo veliko in se spozabila ter izdala, da so pred nekaj dnevi jedli pico. Povratniki niso mogli verjeti, kaj so slišali. "Aneta je lisica, lisica je. Jaz sem to takoj videl. Pica? Z ukradenim sirom in take stvari. Seveda da imate. Jaz vem, da imate, hrenovke in vse. Jaz vse vem," je v izjavi povedal Denis in napovedal, da sam že ima načrt, kako se bo soočil z njimi.

Ko je Aneta povedala, da je pekla pico, Denis ni mogel verjeti, kaj sliši. FOTO: POP TV

'Prišel je čas, da začnemo metati ven ženske' Ženske članice družine so se odločile, da na posestvu rabijo moške in da je nastopil čas, da začasno prekinejo svoj pakt. "Prišel je čas, da začnemo metati ven tudi ženske. Ta teden bo ženski dvoboj, naslednji pa spet moški," je prepričana Sabina. A ne ve, da so njihovi gostje v resnici tekmovalci, ki bodo še pošteno premešali štrene na posestvu. Kljub vsemu so se držale novega dogovora in za prvo dvobojevalko so izbrale Tjašo.

Ženske so prekinile pakt: prva dvobojevalka je Tjaša. FOTO: POP TV

Zdenko spravili v jok Franko je spoznal, da je uspešnost naloge odvisna od zadovoljstva gostov in zato z Luko skušata Zdenki pojasniti, da se jim bodo mogli bolj posvečati. A s tem sta jo še bolj zmedla in planila je v jok. "Vsi smo bili hudi na Anno, ko je bla skoz z gosti, zdaj sem pa jaz kriva, da se samo nalogi posvečamo, ne gostom," je jokala. Opravičiti se je želela tudi gostom in s tem nehote še bolj ogrela strasti, svoje pa je dodal še Denis, ki posestnike z veseljem 'pika', da bi se še bolj sprli med sabo. Zdenka jim je namreč pojasnila, da ni imela nič proti, da jim streže. "Navajena sem na to, zjutraj sem hotela, da se vam skuha kavo, pa so bile pripombe, da ne smem," je Zdenka povedala z objokanimi očmi. Denis jo je hito pobaral, naj pove, kdo je to rekel in povedala je, da Aneta. "Samo piknil sem in glej ga zlomka, so se začeli napadati drug drugega," je bil ponosen in dodal: "Naj nas lepo pedenajo še nekaj dni, potem bo pa kaos!"