Čas je za Celo štalo!

Prvi del Cele štale je bil zelo dobro sprejet in komentatorji so z nestrpnostjo čakali nove dele Kmetije. Prebrali so komentarje na družbenih omrežjih in se pogovorili o temah, ki so bile najbolj izpostavljene. Ali menijo, da bo naklonjenost med Damijanom in Moniko trajala? Ali tekmovalci zares živijo v pomanjkanju in ali se je taktiziranje začelo prehitro? Tilen je delil tudi nasvet, ki je njemu pomagal do zmage, povedal je, kakšen je občutek, ko se boriš v areni, in kako pravilno pomolzeš kravo. Alen pa je svojima sogovornikoma prinesel tudi posebno darilo. Zakaj, izveste v drugem delu Cele štale.