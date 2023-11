Čas je za prvi dvoboj grešnih kozlov

V nocojšnji oddaji Kmetija se bo na trgu odvil prvi dvoboj grešnih kozlov. Za imuniteto se bosta pomerila Žan Simonič in David Peter Sekirnik . Žan: " To bo nek prijateljski dvoboj, v bistvu pa smo tu vsi nasprotniki. " Kar bi lahko pomenilo, da bo na trgu precej napeto.

Poraženec dvoboja bo postal prvi dvobojevalec, v areno pa bo moral z nasprotnikom, ki ga bo izbrala cela družina. Marcel Verbič je prepričan, da bo to prav on, saj da ima vse niti v rokah nekdanja rumena družina. Marcel: "In mislim, da je pri njih vodja Tamara." Toda Žan bo skoval načrt, kako vplivati na glasovanje.

