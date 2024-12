Čas je za superfinale Kmetije 2024

Po treh dvobojih v finalu smo dobili tri superfinaliste letošnje Kmetije. To sta stara znanca Nik Triler in Tim Novak ter edini novinec v superfinalni trojici, Stanislav Travnikar. Slednji bo stavil na osredotočenost v areni in umirjenost: "Brez živcev, brez stresa in pa samo zmaga." Tudi njegova nasprotnika bosta borbeno razpoložena. Tim: "Od mojega cilja me loči še samo en korak in komaj čakam, da se mi bo uresničilo vse, kar sem si zadal." Nik: "Samo odštevam minute in sekunde, da dvignem titulo v zrak. Finale se ne igra, finale se zmaga. Verjamem vase in gremo po 50.000 evrov."