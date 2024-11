Čas je za veliki dvoboj med Majo in Stanislavom

Gospodarica Nada prihaja na posestvo in zanimalo jo bo, kdo je bil najbolj priden pri delu v vinogradu. Ko bo Nik Triler izpostavil sebe in Majo , bo Nada komentirala: "Če pa zna kaj pohvaliti, zna pa samega sebe zelo pohvaliti." Ko bo v svinjaku zagledala umazana korita za vodo, pa se bo jezila. Nada: "Glava družine poskrbi, da je delo opravljeno." Nik: "Tukaj pa mi zmanjka besed. " Ali se bo družina morala vrniti v hlev?

Maja pa bo Stanislava Travnikarja v kajži še naprej zasipavala z lažnimi informacijami. Povedala mu bo, da ga želi izločiti Žiga Mohar in posledično Tjaša Vrečič. Stanislav se bo pred areno jezil: "Na tej tribuni zdaj sedijo sami hinavci, ki niso vredni, da jih vržeš v koš." Ali bo to vplivalo na njegovo predstavo v areni in bo že drugi tekmovalec, ki ga bo Maja izločila iz igre za 50.000 evrov?

